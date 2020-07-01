شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كيف يتم قياس ضغط الدم وماذا تعنى الأرقام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قياس ضغط الدم أحد أهم الاختبارات الروتينية التي يمكن لأى شخص أن يجريها، وضغط الدم هو القوة التي يمارسها دمك ضد الشرايين فعندما يضخ قلبك ، فإنه يدفع الدم من خلال الشرايين التي تحمل الدم في جميع أنحاء الجسم تستمر الشرايين في التقلص في الحجم حتى تصبح أوعية صغيرة تسمى الشعيرات الدموية ويتم إطلاق الأكسجين والعناصر الغذائية من الدم وتوصيلها إلى الأعضاء.

أنواع ضغط الدم

وبحسب موقع " everydayhealth" هناك نوعان من ضغط الدم: ضغط الدم الانقباضي يشير إلى الضغط داخل الشرايين عندما يضخ القلب.

والضغط الانبساطي هو الضغط داخل الشرايين عندما يستريح قلبك بين دقاته.

عندما تكون الشرايين بصحة جيدة، يتدفق الدم بسهولة ولا يحتاج قلبك إلى العمل بجهد كبير ولكن عندما تكون الشرايين ضيقة جدًا أو متيبسة، يرتفع ضغط الدم، ويصبح القلب مرهقًا، ويمكن أن تتلف الشرايين.

قياس ضغط الدم

يتم قياس ضغط الدم بواسطة أداة تسمى مقياس ضغط الدم أولاً ، يتم وضع الكفة حول ذراعك وتضخيمها بمضخة حتى يتم قطع الدورة الدموية ليقوم صمام صغير بتفريغ الكفة ببطء، ويستخدم الطبيب الذي يقيس ضغط الدم سماعة الطبيب، الموضوعة على ذراعك، للاستماع إلى صوت نبض الدم عبر الشرايين.

يشير الصوت الأول من اندفاع الدم إلى ضغط الدم الانقباضي. بمجرد أن يتلاشى الصوت، يشير الرقم الثاني إلى الضغط الانبساطي، وضغط دم قلبك عند الراحة.

يُقاس ضغط الدم بالملليمتر من الزئبق (مم زئبق) ويسجل بالرقم الانقباضي أولاً ، يليه الرقم الانبساطي.

على سبيل المثال ، سيتم تسجيل ضغط الدم الطبيعي بمعدل 120/80 ملم زئبق.

يمكن أن تتأثر قراءات ضغط الدم بعوامل مثل:

Advertisements

-التدخين

-القهوة أو المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين

-مثانة ممتلئة

-النشاط البدني الأخير

-يتأثر ضغط الدم أيضًا بحالتك العاطفية والوقت من اليوم نظرًا لأن العديد من العوامل يمكن أن تؤثر على قراءات ضغط الدم ، يجب أن يتم أخذ ضغط دمك عدة مرات للحصول على قياس دقيق.

ماهو ضغط الدم الطبيعي؟

يعتبر الخبراء أن ضغط الدم الطبيعي أقل من 120/80 ملم زئبق.

يرتفع ضغط الدم عادة مع تقدمك في العمر والنمو قراءات ضغط الدم العادية للأطفال أقل من الكبار، بينما قياسات ضغط الدم للبالغين والمراهقين أكبر.

فحص ضغط الدم في المنزل

يمكن لكثير من الناس تعلم فحص ضغط الدم لديهم في المنزل. يمكنك شراء أدوات ضغط الدم من الصيدلية أو متجر المستلزمات الطبية.

بما أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يوجد دون أي أعراض، فمن المهم معرفة أرقامك يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم السكتة الدماغية والنوبة القلبية وفشل القلب والفشل الكلوي.