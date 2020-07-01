شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من تفشى مرض" إيبولا الأرانب" بالولايات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار تفشى مرض جديد أطلق عليه العلماء "إيبولا الأرانب" حاله من الرعب والفزع في بعض الولايات بأمريكا، فبينما تكافح الولايات المتحدة للسيطرة على تفشي الفيروس التاجي كورونا ، فإن فيروسًا آخر يعيث فسادًا بين الأرانب في البلاد، وفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية.

فعبر سبع ولايات في الجنوب الغربي ، يموت الآلاف من الأرانب البرية والمحلية من تفشي نادر لمرض شديد العدوى يُعرف باسم فيروس مرض الأرانب النزفي ، وقالت أماندا جونز ، طبيبة بيطرية من كيلين بولاية تكساس نشير إليها على أنها" إيبولا الأرنب ".

وأضافت جونز أنه على الرغم من أن فيروس الأرانب "لا يرتبط بأي شكل أو شكل أو شكل" بفيروس الإيبولا وهو فيروس يسبب نزيفًا حادًا وفشلًا في الأعضاء وموتًا في الإنسان والرئيسات إلا أن فيروس RHDV2 إنه يتلف أجساد الأرانب بطريقة مماثلة.

يسبب الفيروس آفات في أعضاء وأنسجة الأرانب ، مما يؤدي إلى النزيف الداخلي والموت غالبًا ما تكون العلامة الخارجية الوحيدة على إصابة الحيوانات بعد وفاتها:بعد سقوطها فجأة ، تتسرب أنوفها إفرازات دموية.

منذ أبريل ، أكدت وزارة الزراعة الأمريكية حالات الإصابة بـ RHDV2 في أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو ونيفادا ونيو مكسيكو ويوتا وتكساس وأصيبت أجزاء من غرب المكسيك بالفيروس.

هذه الفاشية هي المرة الرابعة التي يتم فيها الإبلاغ عن RHDV2 في الولايات المتحدة، انتشرت أشكال الفيروس في كل قارة تقريبًا منذ أن أبلغ العلماء عن أول حالة في الصين قبل 35 عامًا.

لكنها المرة الأولى التي ينتشر فيها الفيروس إلى ما وراء الحيوانات المستأنسة ليضرب الأرانب والبيكا والأرانب البرية في أمريكا الشمالية.

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في عام 2018 ، ظهر الفيروس بين الأرانب الأليفة في ولاية أوهايو ، ثم حدث تفشي منفصل في ولاية واشنطن في أواخر فبراير ، توفي أكثر من اثني عشر من الأرانب في مركز طب الطيور والطب الغريب في مانهاتن ، واستسلموا للفيروس في غضون دقائق وسط نوبات عنيفة.

وذكرت صحيفة The Cut أن المسؤولين المكسيكيين الجدد وضعوا سياسة لإخلاء السكان إذا أصيب أرنب في المنزل بالمرض ، فإن الدولة تتطلب الموت المتبقي للأرانب في العش وأدى ذلك إلى قتل 600 حيوان آخر في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

بحلول أبريل ، أبلغ الباحثون عن حالات في أعداد الأرانب في كولورادو وتكساس ونيفادا أيضًا ظهرت عشرات أخرى في كاليفورنيا ويوتا.

بمجرد أن يصاب الحيوان ، يحتضن الفيروس في غضون ثلاثة أيام تبدأ بعض الأرانب بفقدان شهيتها وطاقتها ، على الرغم من أن الآخرين لا يظهرون أي أعراض خارجية قبل أن يموتوا.

في نهاية المطاف ، تفشل أعضاء الأرانب الكبد والطحال وتتوقف دمائهم عن التجلط بشكل صحيح. وفي الفاشية الحالية ، أفاد المسؤولون أن معدل الوفيات يبلغ حوالي 90 %.

تصبح الأرانب التي تعيش على قيد الحياة مخاطر شديدة على الآخرين ، حيث تستمر في التخلص من الفيروس لمدة شهرين تقريبًا، وينتشر RHDV2 بسهولة عبر الدم والبول والبراز.

في حين أن الفيروس لا يمكن أن يصيب البشر أو أنواع الحيوانات الأخرى ، فإنه يمكن أن يلتصق بالشعر والأحذية والملابس للتنقل بين مضيفي الأرانب إذا لمس الأرنب سطحًا ملوثًا بالجسيمات الفيروسية ، فقد يصاب بالمرض يمكن للحشرات التي تتجول بين الأرانب أن تنشر الجسيمات أيضًا.

من الصعب أيضًا قتل الفيروس يمكن أن يعيش لأكثر من ثلاثة أشهر في درجة حرارة الغرفة تتحمل درجة حرارة 50 درجة مئوية لمدة ساعة على الأقل ولا يمكن قتلها بالتجميد