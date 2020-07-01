شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يعود لمنزله متعافيا بعد 6 أسابيع فى الغيبوبة وصراع مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 65 يوما هى الفترة التى قضاها رجل فى صراع مع فيروس كورونا منهم 6 أسابيع فى الغيبوبة، كان رأى الاطباء أن حالته خطيرة وكلها ساعات قليلة ويفارق الحياة ولكن كانت المعجزة عندما تعافى تمام من الفيروس وعاد لحياته بشكل طبيعي.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ، قضى فيكتور ماكليري ، 57 عامًا ، ستة أسابيع في غيبوبة بعد تعرضه للفيروس القاتل الذي تركه غير قادر على تناول الطعام أو التنفس بشكل طبيعي، وقال الاطباء لعائلته أن تودعه لأن حالته خطيرة بعد أن تم إخبارهم أنه من غير المحتمل أن ينجو من المرض لأنه حالته تدهورت.

تم تحذير عائلته من أنه قد لا يتعافى من المرض بعد أن بدأت بعض أعضائه في الفشل، وانخفض وزنه بشكل كبير حيث وصفه الاطباء بـ"جلد وعظام فقط"، فكان الاطباء يعطوا له الطعام عن طريق انبوب صغير .

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لكن بشكل لا يصدق ، تحسنت حالة السيد ماكليري بأعجوبة بفضل جهود لاطباء وهيئة الصحة بانجلترا، وخلال تلك الفترة كان عليه أن يتعلم كيفية الجلوس والوقوف والمشي مرة أخرى ، حتى تعافى تمام وانتقل إلى منزله .

قال السيد ماكليري ، من Worcester: "أخلع قبعتي للموظفين في المستشفى ، فهم السبب في أنني ما زلت هنا اليوم، "لقد كانت حالتى سيئة جدا ،و عندما خرجت من الغيبوبة ، أتذكر أنني نظرت إلى جسدي في حالة صدمة واعتقدت أنني تعرضت لحادث سيارة، رأيت فقط الجلد والعظام.

وأضاف، قبل أن أذهب إلى الغيبوبة ، كنت لائقًا بما يكفي ولكني كنت فتى كبيرًا كنت قويا وكان لدي الكثير من العضلات، "ولكن فجأة كنت هنا ، غير قادر على الحركة كان علي أن أتعلم الجلوس ثم أتعلم المشي مرة أخرى.

"تم إعطائي مكمل غذائي من خلال حقنة في معدتي بسبب الأضرار التي لحقت بحبال صوتي. لطالما شعرت بالجوع ولكن لم يكن هناك طريقة أخرى، لقد كان هذا صعبًا بالنسبة لي. لقد كانت رحلة مرعبة ما زلت أشعر بالضعف. إن الصعود للأعلى يشبه تسلق الجبل.