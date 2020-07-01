شكرا لقرائتكم خبر عن روتيرز: شركة يابانية تمنح الهند ترخيصا لبيع أفيجان لعلاج كورونا فى دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "Fujifilm " اليابانية، عن اتفاق مع مختبرات الدكتور ريدى Reddy الهندية، ومساعدات الاستجابة العالمية (GRA) ومقرها "دبي" لبيع دوائها المضاد للأنفلونزا" أفيجان " "Avigan " لعلاج فيروس كورونا COVID-19 في العالم، فيما عدا اليابان، وروسيا، والصين.





الموافقة على عقار افيجان لفيروس كورونا

وقالت وكالة "رويترز "، في تقرير لها اليوم، تأتي الصفقة في الوقت الذي يسارع فيه صانعو الأدوية العالميون إلى تجهيز المصانع للإنتاج على نطاق واسع من العلاجات واللقاحات المحتملة لفيروس كورونا COVID-19 ، والمضي قدمًا في التجارب السريرية.



عقار افيجان

وأضافت الوكالة، تجرى فيوجى فيلم "Fujifilm"، دراسة سريرية على أفيجان لعلاج مرضى فيروس كورونا COVID-19 في اليابان، والولايات المتحدة، وتسعى إلى زيادة إنتاج الدواء من خلال الشراكة مع الشركات المحلية والخارجية.

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وقالت، إن الاتفاقية تنص على أن تقوم الشركة اليابانية، بمنح الدكتور ريدى الحق في تطوير، وصنع، وبيع عقار أفيجان Avigan في الخارج، والحصول على رسوم ترخيص، وعوائد على المبيعات.

من جانبه أكد الدكتور ريدي في بيان له" إن فوجي فيلم، ستسمح له باستخدام براءات الاختراع الخاصة به، وبياناته السريرية، لدراسة مرضى فيروس كورونا في الهند والشرق الأوسط ومناطق أخرى.

وأضافت الصحيفة، وافقت الهند وروسيا بالفعل على أفيجان كعلاج لفيروس كورونا COVID-19، لكن اليابان، التي روج رئيس وزرائها "شينزو آبي" لإمكانات الدواء، كانت تأمل في الموافقة عليه في مايو، لكن لم ترى قرارًا حتى يوليو الجارى، بسبب نقص المرضى لإجراء التجارب السريرية.

وأوضحت الوكالة، أنه في الهند، حصلت شركة جلينمارك " Glenmark "، على موافقة تنظيمية على عقار فافيبيرافير" favipiravir "،المثيل لعقار أفيجان "Avigan " كعلاج للعدوى الفيروسية الخفيفة إلى المعتدلة لفيروس كورونا فى يونيو.