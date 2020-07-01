شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: مستويات المناعة من فيروس كورونا يمكن أن تكون أعلى مرتين مما كان يعتقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت الأبحاث إلى أن الحصانة من الفيروسات التاجية يمكن أن تكون ضعف ما كان يعتقد لأول مرة، ويمكن أن يكون عدد الأشخاص المناعيين للفيروس التاجي مرتفعاً .قام العلماء السويديون بعمل بحث جديد في الطريقة التي تقاوم بها أجسامنا المرض، ووجدوا أنه يمكن أن تكون مستويات المناعة العامة من الفيروس التاجي أعلى مرتين مما كان يعتقد لأول مرة .

قد يعني ذلك وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" أن ثلث الأشخاص الأصحاء الذين لا يظهرون أي أعراض لـ Covid-19 قد يكون لديهم مستوى من المناعة، ويمكن أن تكون المناطق المبنية مثل لندن على طول الطريق إلى مناعة القطيع أكثر مما كان يعتقد في البداية.



المناعة أعلى مرتين من فيروس كورونا

ومع ذلك ، فإن دليل الحصانة لا يأتي من الأجسام المضادة الأساسية التي يتحدث عنها العلماء، فقد أثبتت محاولات قياس الحصانة في الجمهور أنها غير موثوقة في الغالب حتى الآن ، بسبب التركيز على الأجسام المضادة.

لكن دراسة جديدة أجراها معهد كارولينسكا في السويد، تدعي أن لديها بيانات تشير إلى أن مستويات المناعة أعلى مرتين من التقديرات الحالية ، وفقًا لصحيفة التلجراف.

بالإضافة إلى النظر في الأجسام المضادة ، فحص الباحثون مستويات الخلايا التائية ، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد جهاز المناعة على محاربة الفيروسات.

تشير البيانات إلى أن 30 % من المتبرعين بالدم الصحي الذين تم دراستهم وجد أنهم طوروا "مناعة الخلايا التائية" - ضعف تلك الموجودة مع الأجسام المضادة.

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ومع ذلك ، فإنه من غير المعروف ما هو مستوى الحصانة المعطاة من خلال استجابة الخلايا التائية ، على الرغم من أنه يعتقد أن الأجسام المضادة تستمر فقط من 3 إلى 6 أشهر.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تظهر فيه البيانات الحكومية البريطانية أن عدد الوفيات اليومية انخفض بنسبة 10 % في الأسبوع.

في وقت مبكر من الوباء ، كانت الحكومة البريطانية تدرس سياسة حصانة القطيع ، التي تتطلب إصابة 60 % من السكان ، ولكن تم إسقاط ذلك على توقعات بأن الفاشية الناتجة ستطغى على مستشفيات NHS وتتسبب في مئات الآلاف من حالات الوفاة.

يشير أخذ عينات المناعة في جميع أنحاء البلاد إلى أن حوالي 7 % من الأشخاص في إنجلترا طوروا أجسامًا مضادة ، وترتفع إلى 17 % في لندن ، ولكن هذا قد يكون أعلى بسبب الخلايا التائية.

لكن العلماء متحمسون بشكل متزايد للدور الذي تلعبه الخلايا التائية ، لأنهم يعتقدون أنه قد يفسر لماذا تبدو بعض المجموعات - وخاصة الأطفال - أكثر حصانة.