أبحاث:أدوية السرطان يمكنها محاربة كورونا للتشابه بينهم فى اختراق الخلايا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام فريق دولي من الباحثين بتحليل كيفية اختطاف فيروس كورونا COVID-19 ، للبروتينات في الخلايا البشرية التى يستهدفها.

ويوضح البحث، الذي نشر في مجلة Cell ، كيف أن الفيروس يغير نشاط الخلية لتعزيز تكاثرها وإصابة الخلاياالمجاورة، و تمكن العلماء أيضًا من تحديد 7 أدوية معتمدة سريريًا يمكن أن تعطل هذه الآلية ، ويوصون باختبار هذه الأدوية على الفور في التجارب السريرية.



علجات السرطان

تضمن التعاون باحثين في المعهد الأوروبي للمعلوماتية الحيوية EMBL (EMBL-EBI) ، ومجموعة أبحاث Coronavirus لمعهد العلوم البيولوجية الكمية في كلية الصيدلة في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF) ، ومعهد هوارد هيوز الطبي ، ومعهد باستور ، والتميز الكتلة CIBSS من جامعة فرايبورج.

لأن الفيروسات غير قادرة على التكاثر والانتشار من تلقاء نفسها، فهي تحتاج إلى كائن - مضيف - لحملها وتكرارها ونقلها إلى المزيد من المضيفين، ولتسهيل هذه العملية ، تحتاج الفيروسات إلى السيطرة على أجهزة الخلايا المضيفة ومعالجتها لإنتاج جزيئات فيروسية جديدة، وفي بعض الأحيان ، يتعارض هذا الاختطاف مع نشاط إنزيمات المضيف والبروتينات الأخرى.

بمجرد إنتاج البروتين، يمكن للأنزيمات تغيير نشاطها عن طريق إجراء تعديلات كيميائية على هيكلها، ومن خلال تغيير أنماط في بروتينات المضيف، يمكن للفيروس أن يعزز انتقاله إلى خلايا أخرى ، وفي النهاية مضيفين آخرين.

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استخدم العلماء، أداة لتحليل خصائص العينة، لتقييم جميع البروتينات المضيفة والفيروسية التي أظهرت تغيرات بعد الإصابة بفيروس كورونا، ووجدوا أن 12٪ من البروتينات المضيفة التي تتفاعل مع الفيروس قد تم تعديلها.

وأشار الباحثون أن الفيروس لا يؤثر على انقسام الخلايا فحسب ، بل يؤثر أيضًا على شكل الخلية أيضا، وإحدى النتائج الرئيسية للدراسة هي أن الخلايا المصابة تُظهر امتدادات طويلة ، متفرعة ، تشبه الذراع، و قد تساعد هذه الهياكل الفيروس في الوصول إلى الخلايا المجاورة في الجسم وزيادة العدوى



أدوية قديمة قد تكون علاجات جديدة أدوية قديمة قد تكون علاجات جديدة

في بعض المرضى ، يسبب COVID-19 رد فعل مبالغ فيه للجهاز المناعي ، مما يؤدي إلى الالتهاب، والعلاج المثالي من شأنه أن يخفف هذه الأعراض الالتهابية المبالغ فيها مع إيقاف تكاثر الفيروس، قد تكون الأدوية الحالية التي تستهدف نشاط "الكيناز" هي الحل لكلتا المشكلتين.

وقد أظهرت 7 من هذه المركبات ، وهي في الأساس مركبات مضادة للسرطان ومرض التهابات ، نشاطًا قويًا مضادًا للفيروسات في التجارب المعملية.

ويقول Kevan Shokat ، الأستاذ في قسم علم الأدوية الخلوي والجزيئي في جامعة كاليفورنيا: "نتوقع أن نبني على هذا العمل من خلال اختبار العديد من مثبطات الكيناز الأخرى، مع تحديد كل من المسارات الأساسية والعلاجات المحتملة الإضافية التي قد تتدخل في COVID-19 بشكل فعال".