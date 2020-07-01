شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بالصين يبتكرون بروتين صناعى يساعد فى تطوير لقاح لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ابتكر علماء صينيون بروتينًا صناعيًا يقولون إنه يمكن أن يكون أساس لقاح للمساعدة في درء الفيروسات التاجية المميتة المختلفة، بما في ذلك العامل الممرض الذي يسبب Covid-19.

ووفقا لتقرير موقع الجريدة الصينية "scmp"، قال باحثون من مركز السيطرة على الأمراض الصيني، إن النهج كان له نتائج إيجابية في الاختبارات على الحيوانات، مما أدى إلى زيادة إنتاج الأجسام المضادة، ويؤكد الفريق أن إطار اللقاحات يمكن أن يكون مفيدًا ضد مجموعة من مسببات الأمراض ، بما في ذلك مرض ميرس.

وقال الباحثون في ورقة تمت مراجعتها من قبل الأقران ونشرت في المجلة العلمية "Cell" ، إن هذا النهج أثار استجابة قوية من الأجسام المضادة في تجارب الفئران والقرود على متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) وفيروس كوفيد 19.



علماء صينيون يصنعون بروتين

أنشأ الفريق بروتينًا يحتوي على اثنين - بدلاً من المعتاد - من نطاقات ربط المستقبلات (RBD) التي توجد عادة في بروتين الفيروس التاجي ، الذي يرتبط بغشاء الخلايا البشرية.

وقاموا بحقن البروتين في الفئران والقرود ، وأصابوا الكائنات الحيوانية بفيروس Mers and Sars-CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب Covid-19، وكانت النتيجة 10 إلى 100 ضعف كمية الأجسام المضادة الناتجة عن اللقطة التقليدية.

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وقال الباحثون إن هذا النوع من اللقاحات يمكن أن يكون مفيدًا ضد مجموعة من الفيروسات التاجية ، ويمكن إنتاج البروتين على نطاق واسع على مجموعة من المنصات البيولوجية ، بما في ذلك الخميرة المعدلة وراثيًا وخلايا الحشرات.

ولكن لا يزال هناك الكثير من الأمور المجهولة حول هذا النهج ، وفقًا لما قاله وانغ شين تشيوان ، أستاذ علوم الحياة في جامعة تسينغهوا، و لم يشارك في الدراسة ، لكنه أشار إلى إمكانات الهيكل المزدوج في المعركة ضد Covid-19 في ورقة نشرت في مجلة Nature في مارس.

وقال وانغ إن عمل الفريق الصينى "جاو" يمكن أن يكون "خطوة متقدمة على النظرية" ، لكن العديد من اللقاحات التي تتوافق تمامًا مع النظريات الحالية فشلت في تحقيق نتائج جيدة في التجارب السريرية.

بدأت التجارب البشرية للقاح في وقت سابق من هذا الشهر بموافقة من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية ، وفقًا لمعهد علم الأحياء الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم ، والذي شارك أيضًا في البحث، كما تم الانتهاء من إنتاج الاختبار في مصنع أدوية في خفى بمقاطعة آنهوي.

هناك أكثر من 200 لقاح قيد التطوير في جميع أنحاء العالم لمكافحة جائحة Covid-19. دخلت بعض المشاريع تجارب سريرية ولكن هناك أدلة متزايدة على أن المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة أو بدون أعراض قد لا يكونوا قادرين على توليد ما يكفي من الأجسام المضادة ، وأولئك الذين كانوا يميلون إلى فقدان الأجسام المضادة بسرعة.