شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز:كوريا الجنوبية تسعى لشراء المزيد من جرعات "ريميديسفير" لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة السيطرة على الأمراض، بكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية بدأت في توزيع مخزون من عقار" ريميديسيفير"، لعلاج فيروس كورونا COVID-19 الذي تبرعت به جيلياد، وتعتزم بدء محادثات لشراء المزيد من الامدادات في أغسطس المقبل، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز اليوم.



كوريا وعقار ريميديسيفير

وأضافت الوكالة، إنها الدولة الأولى التي تكشف عن جدول زمني للمحادثات مع جيلياد، والتى أوضحت هذا الأسبوع إنها قدرت سعر ريميديسيفير بـ 390 دولارًا لكل علبة في الدول المتقدمة، ووافقت على تخصيص كل إمداداتها من الدواء تقريبًا للولايات المتحدة على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.، مشيرة الى أن هذا العاقر يعتبر واحدا من العلاجات القليلة التي تظهر لتغيير مسار فيروس كورونا COVID-19، مؤكدة أنه من المتوقع أن يكون هناك طلب مرتفع على عقار ريميديسيفير، الذي يتم إعطاؤه عن طريق الوريد، حيث حصل على ترخيص استخدام الطوارئ في العديد من البلدان، والموافقة الكاملة في اليابان، بعد أن أظهرت تجربة سريرية، أنه ساعد على تقصير الإقامة في المستشفى.

وقال، مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الكوري (KCDC) ، أن المرضى الذين يعانون من مضاعفات شديدة لفيروس كورونا COVID-19 هم المؤهلون للعلاج بعقار ريميديسيفير " remdesivir "موضحا أن وكوريا الجنوبية لديها حاليا 33 من هؤلاء المرضى.

وقال جيونج إيون كيونج، مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في مؤتمر صحفي، إن المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض في أقل من 10 أيام ويعانون من الالتهاب الرئوي، ونقص الأكسجين، سيعتبرون مؤهلين.

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وأضاف، أن لجنة محلية من الخبراء وجدت أن الأدوية المضادة للفيروسات مثل" ريميسيديفير"، تكون أكثر فعالية إذا تم إعطاؤها في المراحل الأولى من المرض.

وأكدت الوكالة، لم يكشف مركز السيطرة على الأمراض الكوري" KCDC"،عن عدد الجرعات التي تبرعت بها الشركة الأمريكية.

وأوضح جيونج، إن كوريا الجنوبية ستدرس عما إذا كان يمكن تغطيتة بالتأمين الصحي الوطني بعد مفاوضات الشراء في أغسطس.

وأشارت رويترز، إلى أن كوريا الجنوبية، تكافح للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد بثبات، ، حيث تم الإبلاغ عن 51 حالة جديدة حتى يوم الثلاثاء، وبذلك يصل إجمالي الحالات هناك إلى 12850 حالة مع 282 حالة وفاة.