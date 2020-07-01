شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك»: استثمارنا المستمر لضمان شفافية النظام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة فيسبوك الأسبوع الماضي عن بعض التغييرات الهامة استعداداً للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2020 ومحاربة التمييز العنصري.

وأضافت في البيان «أن التغييرات تأتي كنتيجة مباشرة للإفادات الواردة من مجتمع الحقوق المدنية والتي تلقيناها أثناء مراجعتنا لمعايير الحقوق المدنية الخاصة بنا.

وبينما نواصل العمل على تطبيق هذه التغييرات، نود أن نشارككم التحديثات والخطوات التالية التي تخص مواصلتنا العمل على جعل نظامنا أكثر شفافية«

تحقيق الأرباح من المحتوى، والأدوات والممارسات التي تضمن سلامة العلامة التجارية

نخطط لتقييم سياسات الشركاء وتحقيق أرباح من المحتوى وأدوات التحكم الخاصة بسلامة العلامة التجارية التي نوفرها للمعلنين. وسوف تتضمن هذه المراجعة التي ينفذها مجلس تقييم الإعلام (MRC)، والتي تتضمن ولا تقتصر على الآتي:

تقييم تطوير وفرض سياسات تحقيق الأرباح للشركاء

تقييم تطوير وفرض سياسات تحقيق الأرباح من المحتوى، وكيف ستتمكن هذه السياسات من فرض هيكل استدامة العلامة التجارية 4A’s/GARM، والالتزام بمعايير مجلس تقييم الإعلام (MRC) لسلامة العلامة التجارية.

تقييم قدرتنا على تطبيق عناصر التحكم في سلامة العلامة التجارية بالإعلانات المعروضة داخل المحتوى المنشور مثل العرض في المحتوى ضمن البث والمقالات الفورية أو شبكة الجمهور.

تحديد دقة توافر أدوات الإبلاغ في هذه المجالات

سوف نشارككم كل ما يستجد حول حجم وتوقيت هذه المراجعة فور الانتهاء منها مع مجلس تقييم الإعلام (MRC).

فرض إرشادات المجتمع الخاصة بنا

في شهر مايو، أعلنّا أن تقرير تطبيق إرشادات المجتمع (CSER) سوف يتم إصداره بشكل ربع سنوي. يصدر التقرير القادم في شهر أغسطس.

يوضح هذا التقرير المفصل أداءنا في حذف المحتوى الذي يخالف إرشادات معايير مجتمعنا، وذلك بشكل تفصيلي أكثر من أي مزود خدمات إنترنت كبير آخر. وفي إطار التزامنا المستمر بالشفافية، ننوي تضمين مدى انتشار خطاب الكراهية في تقارير تطبيق إرشادات المجتمع (CSER) خلال العام المقبل، شريطة عدم حدوث المزيد من التعقيدات المرتبطة بفيروس كوفيد-19.

وكما صرح مارك في شهر فبراير، فإننا نتطلع إلى إتاحة أنظمة إدارة المحتوى للمراجعة الخارجية. وفيما نعمل على وضع التصميم لذلك، فإننا نتواصل مع أصحاب المصلحة مثل الجهات التشريعية الحكومية والمجتمع المدني وقطاع صناعة الإعلانات. وسيتم استكمال هذه المراجعة الخارجية عبر طرف ثالث من قبل شركة تتمتع بسمعة حسنة وستتضمن نماذج المحتوى الذي يخرق معايير مجتمعنا. وما زلنا في مرحلة مبكرة من هذه العملية، وسوف نشارككم المزيد من التفاصيل كلما أمكن ذلك.

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التعاون مع قطاع الإعلانات

سلامة العلامة التجارية هو تحدي يؤثر على مجتمع المعلنين بالكامل، ولذلك نتعاون مع شركاءنا في قطاع الإعلانات الذين يحرصون على جعل المنصات الإلكترونية مساحة أكثر أماناً للأعمال والأفراد. وتتضمن جهود التعاون مع الشركاء الآتي:

المشاركة في الحلف العالمي للإعلام المسؤول (GARM) التابع للاتحاد العالمي للمعلنيين، للتنسيق حول معايير وتعريفات سلامة العلامة التجارية والتوسع في التوعية والأدوات والأنظمة الشائعة وتوفير نظرة عامة مستقلة للقطاع بوجه عام.

تنظيم جلسات مع هيئات مختلفة في القطاع لتوفير رؤية أعمق حول جهود فرق العمل التابعة لنا في مراجعة وتطبيق معايير مجتمعنا.

الحصول على الاعتماد من جهات مستقلة، مثل «مجموعة معايير التجارة الرقمية»، والتي تركز على معايير الإعلانات لدينا وفقاً لمبادئ الممارسات الجيدة JICWEBS وهي ضرورية لتحقيق «المعايير الذهبية لمكتب الإعلان التفاعلي». وسوف نواصل العمل مع جهات صناعة الإعلانات مثل المجلس العالمي للإعلام المسؤول، ومجلس تقييم الإعلام، لمراجعة أدوات وممارسات سلامة العلامة التجارية.

نحن ندرك مسئوليتنا في توفير بيئة آمنة لكل من يستخدم منصتنا.

وحتى نتمكن من تحقق ذلك، نحرص على توفير الشفافية لشركائنا حول مدى حسن أداءنا في الحفاظ على سلامة المنصة عبر حذف المحتوى المخالف. ولدينا الكثير لنقوم به كاستجابة لدواعي القلق الرئيسية التي تم الإعرب عنها، ونعترف أنه ما يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به.