اختاري افضل غراء اظافر لالتصاق مثالي

تبحث الكثير من النساء عن افضل غراء اظافر وهذا لتتمكن من تركيب الأظافر الاصطناعية بدقة وسهولة، ومن هنا سنعرفك على افضل هذه الأنواع.

تعتبر الأظافر المرتبة من اهم الدلائل على النظافة الشخصية، فالكثير من النساء يهتمن بأظارفهن إن كان من خلال التطويل، التنظيف أو تركيب الأظافر الاصطناعية. ولتركيب هذه الأظافر، يجب عليك اختيار الغراء المناسب الذي يضمن لك ثباتها ولا يلحق الضرر بأظافرك.



5 Second Brush on Nail Glue

يعتبر هذا الغراء من افضل أنواع غراء للأظافر وهذا لأنه ينطبق بسهولة ويدوم لوقت طويل، فكل ما عليك فعله هو غمس الفرشاة لمدة 5 ثواني فقط في العلبة وتطبيق الغراء على الأظافر بطريقة صحيحة.

KISS Active Square Nails

يأتي هذا الغراء مع 100 ظفر اصطناعي ويعتبر مناهم غراء أظافر، فهو يضمن بقاء طلاء الأظافر لوقت طويل ولا يسبب بأي ضرر للأظافر.

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SUPER STRONG Nail Glue

من أهم أنواع غراء للأظافر أيضاً هو هذا الصمغ الذي يجف سريعاً ويمنحك التصاق سريع وقوي.

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