مسؤولة أندونيسة تبكي عند أقدام الأطباء لعجزها عن إيقاف "كورونا"

جاكرتا - لايف ستايل
تقدمت عمدة مدينة سواربيا الإندونيسية، تري ريسماهيريني، باعتذار شديد لسكان مدينتها، لعجزها عن إيقاف تفشي فيروس "كورونا" في المدينة، ودفع الاعتذار العمدة للبكاء والركوع أمام أقدام الأطباء مطالبة إياهم بالسماح، خلال مؤتمر خصص لمناقشة تفشي الفيروس.
وبحسب وسائل الإعلام الأندونيسية فإن الواقعة حصلت يوم الاثنين 29 يونيو/حزيران، خلال الحديث عن تفشي الفيروس وطرق مكافحته، حيث قامت العمدة بالتوجه الى طاولة جلس خلفها طبيبان، مستلقية على الأرض لتبكي وتعتذر بعدما أخبرها أحد الأطباء بأن المشفى بات مليئا بالمصابين، الأمر الذي أدى إلى توقف الاجتماع حيث حاول الأشخاص المتواجدون جعل العمدة تقف على أقدامها، في الوقت الذي أخذت فيه تطلب السماح والعفو، بحسب ما نقل موقع thejakartapost.
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