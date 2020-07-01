شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: 5 عادات مفيدة لصحة القلب والجسم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، خمسة عادات مفيدة للقلب ولصحة الجسم. وأكد “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن هذه العادات تتمثل في: “الحركة- تناول الخضروات والفاكهة – تقليل الملح- الوزن المناسب- الابتعاد عن التوتر”.

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