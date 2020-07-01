تعرف على أهم 7 أنواع من الأعشاب لعلاج الالتهابات الفيروسية

هذا هو موسم الالتهابات الفيروسية، وإذا كنت لا ترغب في التعامل مع أي منها ، فمن المهم جدًا تضمين الأعشاب في نظامك الغذائي ونمط حياتك. هذه الطرق تعد طبيعية وفعالة في الحماية من الالتهابات الفيروسية الموسمية، حيث تستخدم هذه الأعشاب بشكل كبير في الأدوية الطبيعية، لأنها تحتوي على مركبات نباتية قوية تحارب بشكل فعال الفيروسات والبكتيريا التي تسبب الالتهابات.

معظم الأعشاب المضادة للفيروسات وفقا لتقرير موقع " onlymehealth" موجودة دائمًا في مخزن الطعام الخاص بك.

7أعشاب مضادة للفيروسات

الريحان

على الرغم من أن هناك العديد من أنواع الريحان، إلا أن كلها لها خصائص مضادة للفيروسات، و يحتوي الريحان على مركبات مثل حمض أورسوليك وأبيغينين التي وجد أنها فعالة ضد مجموعة أو فيروسات.

الريحان هو عشب كبير يعزز المناعة ويعمل بشكل مذهل في منع الالتهابات الفيروسية، يمكن تناول الريحان بطرق مختلفة عن طريق الطبخ أو المشروبات مثل الشاى بالريحان.

الثوم

هل تعلم أن الثوم غذاء فائق ويستخدم على نطاق واسع في صنع الأدوية لمشاكل صحية مختلفة؟ حسنًا ، كثير من الناس يأكلون فصوص الثوم أو يشربون شاي الثوم لتعزيز مناعتهم وفقدان الوزن.

يحتوي الثوم أيضًا على خصائص مضادة للفيروسات لعلاج الفيروسات مثل فيروس الأنف والأنفلونزا A و B و HSV-1 وفيروس نقص المناعة البشرية.

الشمر

تمتلك بذور الشمرخصائص مضادة للفيروسات لأنها تحتوي على مركب يسمى "ترانس أنيثول"، والذي ثبت أنه يمنع فيروسات الهربس، كما يحارب الشمر أيضًا الالتهاب ويعزز المناعة، اشرب شاي الشمر يوميًا من أجل النجاة من هجمات الفيروسات.

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المريمية

ينتمي عشب المريمية إلى عائلة النعناع ويستخدم تقليديًا في العلاجات المنزلية للعدوى الفيروسية، ويحتوي نبات المريمية على مركب "safficinolide" المسؤول عن خصائصه الفيروسية. لمنع هجمات الفيروسات ، اشرب كوبًا من شاي المريمية يوميًا لحماية جهازك المناعي بخصائصه العلاجية والمهدئة.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على فوائد استثنائية مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات ومضاد للبكتيريا، نظرًا لمركبات مثل الزنجرون والزنجبول، يمكن أن يمنع استهلاك الزنجبيل يوميًا مجموعة من الفيروسات مثل RSV و FCV وأنفلونزا الطيور، على سبيل المثال لا الحصر، كما أنه يخفف البرد والسعال والتهاب الحلق الذي غالبًا ما يصاحبه عدوى فيروسية.

الأوريجانو

عشب الأوريجانو قد لا يعرف الكثير من الناس عن هذه العشبة أنها من عائلة النعناع ، و يحتوي الأوريجانو على مركب كارفاكرول والذي ثبت أنه مركب فعال مضاد للفيروسات، كما أن لديها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات

النعناع

يستخدم النعناع على نطاق واسع في صنع الأدوية للعدوى الفيروسية بما في ذلك السعال والبرد، و تحتوي مستخلصاته على المنثول وحمض الروزمارينيك التي تحمي من الفيروسات والبكتيريا، تناول شاي النعناع يوميًا لتقوية جهاز المناعة لديك

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