دراسة تؤكد أن تناول فيتامين D لن يقلل من خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا

كشف خبراء أن مكمل الغذائى فيتامين D لن يقلل من خطر الوفاة من فيروس كورونا، بعد أن اقترح الأطباء سابقا أن فيتامين د يمكن أن يقلل من خطر Covid-19، وأن المستويات المنخفضة منه ترتبط بارتفاع شدة الفيروس.

ووفقا لتقرير جريدة " thesun" يوضح العلماء الآن، أنه في حين لم يحصل الكثير على الكمية المناسبة من فيتامين د بسبب إجراءات الإغلاق، فإن المكمل لا يقلل من خطر التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARTIs) أو فيروس كورونا، ووجدت إحدى الدراسات، أن الدول الأوروبية التي ينتشر فيها نقص فيتامين د قد شهدت ارتفاعًا في عدد القتلى منذ بداية الوباء.

ومع ذلك ، لم تعثر مراجعتان جديدتان نشرتا اليوم، من اللجنة الاستشارية العلمية للتغذية (SACN) والمعهد الوطني للصحة وتميز الرعاية (نيس) البريطانية ، على أي دليل يدعم ذلك.

فيما أجرى المعهد الوطني للصحة وتميز الرعاية (نيس) جنبًا إلى جنب مع Public Health England الدراسة المتعلقة على وجه التحديد بـ Covid-19، حيث تضمنت المراجعة تحليل 5 دراسات عن فيتامين د والفيروس التاجي في 18 يونيو من هذا العام أو قبله.

ووجد الباحثون أنه لا توجد بيانات من التجارب السريرية على مكملات فيتامين د لإثبات أن فيتامين يمكن أن يمنع أو يعالج Covid-19.

على الرغم من المراجعين الجديدين ، سيواصل كل من الجهات البريطانية SACN و Nice فى مراقبة التطورات في تجارب فيتامين D الجارية حاليًا.

أطعمة لزيادة مستويات فيتامين د

أفضل طريقة لزيادة مستويات فيتامين د هي تناول مكمل غذائي ، ولكن هناك أطعمة يمكنك تناولها لمساعدتك على طول الطريقة

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الأسماك الزيتية مثل السردين والرنجة والسلمون والماكريل

صفار البيض

الفطر

الأطعمة المدعمة مثل حبوب الإفطار

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