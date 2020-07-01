تعرف على أهم اسباب قصر النظر عند الأطفال

قصر النظر من المشاكل الشائعة التي تصيب الأطفال ويعني أن الطفل لا يمكنه رؤية الأشياء البعيدة وتبدو بالنسبة له ضبابية أو مهتزة ، ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على كل المعلومات اللازمة عن قصر النظر عند الأطفال، وعلاجه وأسباب حدوثه بحسب ما ذكر موقع "webmd".

ما هو قصر النظر عند الأطفال؟

من المشاكل الشائعة وتعني أن الأشياء البعيدة تبدو ضبابية بالنسبة له وقد يزداد الأمر سوءًا خلال طفولته ومراهقته، ولكن من السهل تصحيحه باستخدام النظارات إذا كان يرتدي نظارته بشكل صحيح وكانت الوصف الطبي للنظارة دقيقاً.

س: ما أسباب قصر النظر عند الأطفال؟

إذا كان طفلك يعاني من قصر النظر، فإن مقلة عينه أطول قليلاً من المعتاد من الأمام إلى الخلف و الأشعة الخفيفة ، التي تشكل الصور التي يراها، تتركز أمام شبكية العين لذا يجب أن يركزوا عليه مباشرة وعندما يحدث هذا ، تبدو الأشياء عن بعد ضبابية وغير واضحة.

يمكن أن تساعد النظارات وقطرات العين مثل الأتروبين أو جل البيرينزيبين للمساعدة على إبطاء تقدم قصر النظر لدى الأطفال.

قد يسبب أخذ القطرات عدم وضوح الرؤية والحساسية للضوء وربما بعض الحكة وعدم الراحة.

س: كيف يتم تشخيص قصر النظر عند الأطفال ؟

معظم الأطفال لا يشتكون على الإطلاق أو قد يقول لك أنه من الصعب رؤية الأشياء بعيدًا قد يقترب من الأشياء حتى يتمكن من الرؤية بوضوح حدد موعدًا مع طبيب عيون إذا كان يعاني من مشكلة في رؤية الأشياء بعيدًا.

يجب على الأطفال فحص رؤيتهم في عمر 6 أشهر و 3 سنوات وقبل الصف الأول، من المهم بشكل خاص إذا كان لديك تاريخ عائلي من قصر النظر التدريجي أو أمراض العين الأخرى.

كيف يتم علاج قصر النظر عند الأطفال ؟

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إذا كان طفلك يعاني من قصر النظر، يمكنه ارتداء النظارات والأطباء ليسوا متأكدين مما إذا كان من الممكن إبطاء الحالة.

تشير الدراسات إلى أن الجمع بين النظارات وقطرات العين التي تحتوي على الأتروبين، قد يساعد في ابطاء تطور قصر النظر.

: ما طرق الوقاية من قصر النظر؟

نظرًا لأنه غالبًا ما يكون وراثياً، لا يمكن منعه تمامًا، ومع ذلك ، هناك خطوات يمكنك اتخاذها لإبطاء التقدم.

-تأكد من أن طفلك يخضع لفحص العين مبكرًا، خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من قصر النظر أو أمراض العين الأخرى.

-انتبه إذا كان لدي الطفل مشكلة في رؤية تفاصيل الأمور التي تبعد أكثر من بضعة أقدام في المدرسة أو أثناء مشاهدة التلفزيون من مسافة بعيدة، فقد يكون الوقت قد حان لإجراء فحص للعين.

-تظهر الدراسات أيضًا أن الأنشطة الخارجية تمنع تطور قصر النظر، لذا شجع طفلك على قضاء الوقت في الخارج وبعيدًا عن شاشات الكمبيوتر والتلفزيون.

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