دراسة تؤكد أن مضادات الاكتئاب تسبب زيادة الوزن

زيادة الوزن هو أحد الآثار الجانبية المحتملة لمعظم الأدوية المضادة للاكتئاب تقريبًا، ومع ذلك، قد تختلف استجابة كل شخص لمضادات الاكتئاب، مما يعني أن بعض الناس سيكتسبون الوزن أثناء تناول بعض مضادات الاكتئاب، بينما لا يحدث ذلك مع الآخرين، في هذا التقرير نتعرف على العلاقة بين مضادات الاكتئاب وزيادة الوزن، بحسب موقع Netdoctor.

لماذا تسبب مضادات الاكتئاب زيادة الوزن؟

أول شيء يجب إدراكه هو أن العلاقة بين مضادات الاكتئاب وزيادة الوزن تعتمد في الواقع على عدة عوامل:

الاكتئاب والشهية

يمكن أن يكون للاكتئاب تأثير كبير على شهية الشخص في الواقع ، تعد الشهية واحدة من المجالات الرئيسية التي يسأل الأطباء عنها عندما يقومون بتشخيص الاكتئاب.

بعض الناس قد يأكلون أكثر، مما يعني أنهم يزيدون فى الوزن عند الاكتئاب وبعض المرضى يعانون فقدان الشهية، في هؤلاء المرضى عندما يبدأون بمضاد للاكتئاب، يتحسن مزاجهم على مدى الأسابيع والأشهر من تناول الدواء وبالتالي تتحسن الشهية السيئة ونتيجة لذلك يزداد وزنهم.

مضادات الاكتئاب لا تسبب زيادة الوزن بشكل مباشر

مضادات الاكتئاب تعالج الحالة المزاجية المنخفضة لشخص ما، والتي كانت تسبب فقدان الشهية وبهذه الطريقة ، يمكنك أن تجادل بأن مضادات الاكتئاب ليست مسؤولة بشكل صارم عن زيادة الوزن - إنه فقط يعالج السبب الأساسي لفقدان الوزن لذلك ، يميل الناس إلى العودة إلى أنماطهم الغذائية المعتادة وبالتالي وزنهم المعتاد.

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مرور الزمن

هناك أيضًا حقيقة أن الناس في بعض الأحيان يتناولون مضادات الاكتئاب لعدة سنوات ونعلم أنه مع تقدم العمر، يميلون إلى زيادة الوزن. لذلك ، في بعض الناس ، سيتم زيادة الوزن الملحوظة لزيادة الوزن الطبيعية التي كانت ستحدث على أي حال ، ولكن لأنهم على مضادات الاكتئاب، فإنهم يفترضون خطأ أن هذا هو السبب.

مضادات الاكتئاب وزيادة الوزن

وجدت دراسة عام 2018 أن الأشخاص الذين يتناولون مضادات الاكتئاب كانوا أكثر عرضة للوزن الزائد بنسبة 21 ٪ من أولئك الذين لم يصفوا مضادات الاكتئاب ومع ذلك ، لم تثبت الدراسة أن مضادات الاكتئاب تسببت في زيادة الوزن بشكل مباشر، لأنها ربما تأثرت بعوامل أخرى مثل نمط الحياة أو العادات.

أحد التفسيرات المحتملة هو أن مضادات الاكتئاب تتداخل مع الناقل العصبي السيروتونين، الذي يشارك أيضًا في التحكم في الجوع وتنظيمه وقد أظهرت بعض الأبحاث أن أقلية فقط من الناس يزيدون من وزنهم أثناء تناول مضادات الاكتئاب.

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