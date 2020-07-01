تعرف على أهم 5 مخاطر لتناول الطعام فى المطعم خلال جائحة فيروس كورونا

على الرغم من رفع التأمين وفتح المطاعم ، إلا أن خطر COVID-19 ما زال موجودا حتى الآن فى ظل عدم وجود لقاح أو علاج فعال بنسبة 100%.

ولا بد أن الكثير يرغب بالفعل فى زيارة أماكن تناول الطعام المفضلة لديه، دون تحديد المخاطر التي تنطوي عليها، وفي حين أن الوجبات الجاهزة والتسليم أكثر أمانًا، إلا أن تناول الطعام أكثر خطورة مما تعتقد.

قد يكون الإغلاق منتهيًا ويسمح بالتحرك، ومع ذلك ، فمن الأفضل تجنب تناول الطعام بالخارج لتقليل المخاطر، وبعد إغلاقها لعدة أشهر ، أصبحت المطاعم مفتوحة الآن، ولكن وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" قد لا يكون هذا هو الوقت المناسب لتناول الطعام فى الخارج، فالنظافة والتباعد الاجتماعي ليسا عوامل الأمان الوحيدة التي يجب التحقق منها ، فهناك العديد من المخاطر الأخرى التي يجب مراعاتها.

1. تناول أدوات المائدة وغيرها من الأشياء من قبل الكثيرين

هل تعتقد أنه سيتم تطهير الأثاث بعد كل عميل؟ الشخص الذي يجلس أمامك قد يكون مصابًا بالفيروس، ويجب أن يكون قد لمس بطاقة القائمة ، مفرش المائدة ، والمناديل ، وغيرها من أدوات المائدة أيضًا ، يتم التعامل مع أدوات المائدة من قبل العديد من العمال وما إذا كان أي منهم مصابًا بالفيروس، و هناك الكثير من النقاط التي يجب مراعاتها في هذا الصدد، وهذه مشكلة كبيرة.

2. الأشخاص بدون أعراض الخطر الخفي

أكثر من أولئك الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس التاجي ، فإن الأشخاص عديمي الأعراض خطرين أكثر من غيرهم، فهم أنفسهم لا يعرفون شيئا عن الفيروس الذي يحملونه ، ومع التعرض أليهم يأتي الخطر وحاملات الفيروس التاجي بدون أعراض خطيرة للغاية.

3. الاتصال الوثيق مع الأخرين

يجب أن تعلم أنه حتى مسافة 6 أقدام " 2 متر " لا يمكن أن تحميك من COVID-19، وسيأتي العديد من الأشخاص عدة مرات للمطعم، وهذا يضعك في مكان الخطر

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4. مكيفات الهواء في الأماكن العامة خطيرة

منذ البداية ، يقول الباحثون أن البقاء في بيئة مغلقة مكيفة الهواء أمر سيئ، قد تعلق جزئيات من الفيروس في الهواء في مثل هذه البيئات وقد تصبح الهدف التالي، و هناك العديد من حالات مثل هذه الحوادث حيث أصيب شخص بهذا الفيروس في أحد المطاعم بالصين.

5. هل يلتزم المطعم بجميع معايير النظافة والسلامة

هل يمكنك التأكد من أن المطعم يتبع جميع المعايير لمنع انتقال الفيروس التاجي؟ إذا لم يكن كذلك ، فأنت تعرف الخطر، ماذا لو فاتهم التحقق من درجة حرارة فريق العمل من هو COVID-19 الإيجابي؟ ماذا لو لم يعقموا المكان بشكل متكرر؟ ماذا لو لم يتم غسل الأدوات والخضروات عدة مرات قبل الطهي؟ هناك العديد من النقاط التي ليس لديك إجابات عليها.

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