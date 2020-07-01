دراسة تكشف 40% من إصابات كورونا بدون أعراض

كشفت دراسة بحثية على مدينة إيطالية بأكملها أن 40 ٪ من حالات فيروس كورونا بها لم تظهر عليها أي أعراض، ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" قام الباحثين بإجراء الدراسة على جميع سكان بلدة Vò الواقعة شمال ايطاليا في الحجر الصحي.

وأنتجت الدراسة التي قادها عالم في جامعة بادوفا الإيطالية وكلية إمبريال كوليدج في لندن ، أدلة على أن الاختبارات الجماعية جنبًا إلى جنب مع عزل الحالات وإغلاق المجتمع يمكن أن يوقف الفاشيات المحلية بسرعة.

وقالت أندريا كريسانتي ، الأستاذة في بادوفا وإمبريال ، التي شاركت في قيادة العمل: "على الرغم من انتقاله الصامت وواسع الانتشار ، يمكن السيطرة على المرض و اختبار جميع المواطنين ، سواء ظهرت عليهم أعراض أم لا، يوفر وسيلة لمنع تفشي المرض

تم وضع Vò التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 3200 نسمة ، على الفور في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا بعد أن عانت من أولى وفاة في إيطاليا في 21 فبراير، خلال تلك الأسبوعين ، قام الباحثون باختبار معظم السكان لمرض كورونا

أظهر تحليل النتائج ، الذي نشر في مجلة Nature أنه في بداية الحجر الصحي ، كان 2.6 ٪ من سكان Vo أو 73 شخصًا إيجابيين. بعد أسبوعين ، كان 29 شخصًا فقط إيجابيًا.

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في كلتا الحالتين ، أظهرت 40٪ من الحالات الإيجابية عدم وجود أعراض لكن لأن جميع حالات الفيروس التاجي التي تم اكتشافها سواء كانت أعراضًا أم لا تم عزلها ، قال الباحثون ، وهذا ساعد على إبطاء انتشار المرض ، وقمعه بشكل فعال في غضون أسابيع قليلة.

وقال كريسانتي إن نجاح اختبار Vo الشامل وجه أيضًا سياسة الصحة العامة الأوسع في منطقة فينيتو الأوسع ، حيث كان لها تأثير هائل على مسار الوباء هناك مقارنة بالمناطق الأخرى

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