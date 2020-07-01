شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر من ارتفاع وفيات كورونا بالأمريكتين لـ637 ألف فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت كاريسا أتيان المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للأمريكتين، من أن عدد القتلى بسبب فيروس كورونا COVID-19 قد يرتفع إلى 438 ألف حالة وفاة في أمريكا اللاتينية بحلول أكتوبر إذا لم تستمر تدابير الوقاية، . وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز

الصحة العالمية تحذر من ارتفاع عدد القتلى بسبب كورونا

وقالت لقد بلغ عدد القتلى حتى الآن في أمريكا اللاتينية 113.844 ألف، أو ما يقرب من خمس عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم على مستوى العالم، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت مسؤولة منظمة الصحة العالمية، إن الأمريكتين هما المركز العالمي لوباء فيروس كورونا التاجي، ويمكن أن يرتفع عدد الضحايا في المنطقة بأكملها إلى 637000 ألف قتيل بحلول الأول من أكتوبر.

Advertisements

وأضافت أنه في ظل الظروف الحالية، من المتوقع أن يصل الوباء إلى ذروته في تشيلي، وكولومبيا، بحلول منتصف يوليو، ولكن في الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا وبيرو ليس قبل أغسطس.

وأشارت، إلى أن البرازيل لديها ثاني أكثر الفاشيات فتكًا وانتشارًا في الأمريكتين، بعد أن قال مديرو الولايات المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، أنهما طلبا مرارًا من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، زيادة الفحوصات.

قال خبراء في مجال الصحة العامة، إن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، قلل من خطورة فيروس كورونا التاجي، وانتقد إجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي التي اعتمدتها الولايات والمدن، مما أرسل إشارة مربكة وغير واضحة للبرازيليين.

وقالت مديرة منظمة الصحة العالمية للأمريكتين، إنه يجب أن تكون البلدان مستعدة لتعديل المسار بسرعة إذا تغير الوضع الوبائي، مضيفة أنه يجب اجراء اختبارا واسعا، وتعقب ملائم للكشف عن الفاشيات الجديدة والسيطرة عليها بسرعة.