شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز:إنشاء مصنع بالصين لإنتاج 200 مليون جرعة سنويا من لقاح كورونا المحتمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية (سي إن بي جي)، اليوم الأربعاء، إنها أكملت بناء مصنع جديد للقاحات فيروس كورونا التاجي، مما يضاعف طاقته إلى أكثر من 200 مليون جرعة سنويا، في الوقت الذي تعد فيه للتجارب في المرحلة النهائية للقاح، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".



انشاء مصنع فى الصين لانتاج اللقاحات

تمتلك مجموعة "سي إن بي جي" CNBG، وهي وحدة تابعة لمجموعة الأدوية الوطنية الصينية سينوفارم (Sinopharm) المملوكة للدولة، لقاحين محتملين لفيروس كورونا " COVID-19 "، في التجارب البشرية، وتخطط لإجراء اختبارات بشرية واسعة النطاق للمرحلة الثالثة من التجارب في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وكالة رويترز، إن مصنعها الذي تم بناؤه حديثًا في ووهان، "مركز تفشي الفيروس التاجي في الصين"، والذي بدأ العام الماضي، لديه طاقة سنوية تزيد عن انتاج 100 مليون جرعة، ويضاف إلى منشأته في بكين التي تم الانتهاء من بنائها في أبريل.

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وقالت الشركة في منشور لها، على موقع التواصل الاجتماعي الصيني" WeChat "، إن هذه المصانع شيدت بسرعة.

وأوضحت الوكالة، أنه لم تتم الموافقة على أي لقاح ضد فيروس كورونا للاستخدام التجاري، والذى قتل أكثر من نصف مليون شخص حتى الآن، لكن مطوري اللقاحات في جميع أنحاء العالم يسارعون فى تجهيز المصانع للإنتاج على نطاق واسع.

قال ائتلاف "من أجل الابتكار للتأهب للوباء"، وهى مؤسسة مؤثرة تدعم 9 مرشحين لقاحات بما في ذلك تلك التي طورتها شركة انوفيوInovio ومودرنا " Moderna "، إنه حدد الشركات المصنعة التي لديها القدرة على إنتاج 4 مليارات جرعة في السنة، وهو واثق من صنع ملياري جرعة بحلول نهاية عام 2021.

وأشارت، الوكالة إلى أنه بدأ مطور لقاح صيني آخر، "سينوفاك"، في نهاية مارس تقريبًا، ببناء مصنع لقاح لفيروس كورونا، والذي يأمل أن يكون جاهزًا هذا العام، وقادرًا على إنتاج ما يصل إلى 100 مليون جرعة سنويًا.