بعوض النمر يجتاح 24 بلدية في الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت مؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر تواجد بعوض النمر على مستوى 24 بلدية بالجزائر العاصمة وذلك بعد رصد بؤرها من طرف الفرق الخاصة بمعاينة ومكافحة هذا البعوض، حسبما أفاد به حميمي مصطفى مدير عام ذات الهيئة الولائية.

وقال حميمي مصطفى لوكالة الأنباء الجزائرية إن المؤسسة خصصت 16 فرقة لمكافحة بؤر بعوض النمر، الخطير على الصحة العمومية، عبر تراب ولاية الجزائر وذلك بعد تسجيل تواجدها عبر 24 بلدية، مشيرا إلى أن عملية ترصد هذه البؤر مازالت مستمرة.

وأضاف أن انتشار هذا النوع من البعوض الخطير سجل على مستوى كل من مقاطعات حسين داي (القبة، حسين داي)، باب الوادي (بولوغين، واد قرشي)، بوزريعة (الأبيار، بني مسوس)، الشراقة (الحمامات)، الدار البيضاء (عين طاية، برج البحري، المرسى، برج الكيفان، الرويبة)، بئر مراد رايس (بئر خادم ،سحاولة، جسر قسنطينة) وكذا الحراش (باش جراح)، درارية (دويرة و بايا حسن، خرايسية، درارية، العاشور)، زرالدة (سطاوالي، سويدانية، زرالدة).

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وأشار ذات المصدر أن ظاهرة إنتشار بعوض النمر في الجزائر العاصمة انتقلت من 14 بلدية سنة 2016 إلى 22 بلدية السنة المنصرمة ليصل هذه السنة 24 بلدية، ويتم رصد هذه البعوضة الخطيرة من طرف الفرق المختصة بطرق تقنية حيث يتم وضع أفخاخ خاصة عبر كامل إقيلم الولاية تجمع من خلالها معلومات عن يرقاتها ونموها كما يتم تلقي شكاوى المواطنين.

وإضافة إلى إطلاق حملة ولائية لمكافحة البعوض العادي (الرش والتبخير الليلي) تم إطلاق حملة لمكافحة بعوض النمر منتصف يونيو عبر البلديات التي تأكد انتشارها أين تم تخصيص فرق مختصة مجهزة بكل التجهيزات والعتاد الخاص بعمليات التعقيم والتطهير التي تجوب وفق رزنامة زمنية كافة البلديات المعنية للقضاء على بؤر تواجدها حماية لصحة المواطن.

ومن جهة أخرى، أكد ذات المصدر أنه إلى جانب الوقاية يتم تخصيص حملات تحسيسية لغاية شهر سبتمبر المقبل من طرف أعوان المؤسسة بالتنسيق مع مصالح النظافة والبيئة للبلديات لتقديم النصائح حول مخاطر بعوض النمر التي تفضل المناطق الرطبة.