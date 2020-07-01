6 نصائح لمحاربة السيلوليت.. الماء علاج سحري

السيلوليت هو التغير في شكل طبقات الجلد، وهي تغييرات تصيب النساء بشكل أكبر، وتظهر عادة في منطقة الحوض والبطن والأطراف السفلية.

وتحدث تلك التغييرات بسبب فتق الدهون تحت الجلد داخل النسيج الضام الليفي، ولكنها في نفس الوقت لا تعتبر حالة مرضية ضارة للصحة.

ويمكن التقليل من ظهور السيلوليت من خلال اللجوء إلى بعض الطرق المختلفة والتي نذكرها فيما يلي.



طرق التقليل من السيلوليت:

شرب الماء:





حتى يتم الحفاظ على طبيعة الجلد وعدم حدوث أي تغير به عليك بالحرص على شرب الماء بانتظام وعدم إهمال تناول الماء.

ويساعد شرب الماء بكثرة على الحفاظ على قوة الأنسجة الضامة، كما يجب الإكثار من تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء ومنها الخيار والكرفس والطماطم والبطيخ ما يقلل من ظهور السيلوليت.

عدم الكسل





يعتبر الكسل والخمول من مسببات ظهور السليوليت، ولهذا يجب الحرص على النشاط الدائم وممارسة الرياضة التي تساعد على الوقاية من الإصابة بالسيلوليت.

وتساعد ممارسة الرياضة على بناء العضلات ومرونتها مما يؤدي إلى شد الجلد، ومن الممكن ممارسة رياضة المشي ساعة يوميا مما يقي من السيلوليت.

Advertisements

الإقلاع عن التدخين





إذا كنت من المدخنين عليك بالإقلاع عن التدخين، حيث أنه يزيد من ظهور السيلوليت على الجلد.

ويقلل التدخين من تدفق الدم إلى الأوعية الدموية وعدم تكوين الكولاجين الطبيعي بالشكل السليم، فضلا على أن التدخين يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد.

التقليل من السكر





يؤدي تناول السكر بكثرة إلى ظهور السيلوليت، لذا عليك بالتقليل من تناول السكر، حيث أنه يؤدي إلى النقص في كمية الكولاجين بالجسم، وهذا بدوره يؤدي إلى ترهل الجلد وظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

تناول الفواكه الغنية بفيتامين سي:





فيتامين سي من الفيتامينات الهامة للبشرة بشكل عام، حيث أنه يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين، ما يساعد في الحفاظ على الأنسجة الضامة، ولذا من المهم تناول أنواع الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي ومنها البرتقال والليمون والجريب فروت.

الاستحمام بالماء البارد والساخن:





التناوب بين الماء الساخن والبارد أثناء الاستحمام يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية وتمددها ما يساعد على ضخ الدم بشكل أفضل، وهذا يؤدي إلى تقوية الجلد والحماية من التعرض إلى السيلوليت والحفاظ على نضارة البشرة في نفس الوقت.