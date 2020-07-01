أخطاء شائعة عند تناول كبسولات الدواء

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واستطاع الأطباء التوصل إلى أفضل التقنيات لبلع الحبوب والكبسولات الدوائية الفموية، ويمكن لهذه التقنيات أن تساعد على بلع الأقراص والكبسولات وانزلاقها إلى أسفل حلق المرضى بشكل أكثر سهولة

قالت الرابطة الاتحادية للصيادلة الألمانية إن بلع كبسولات الدواء الكبيرة يتم بشكل أفضل إذا لم تتم إمالة الرأس للخلف، بل للأمام.

وأضافت الرابطة أنه عند تناول الكبسولة مع رشفة من الماء، فإن الكبسولة تنزلق إلى الحلق بشكل أفضل.

ويشير الباحثون أن هذه الطريقة تحسن ابتلاع الأقراص بنسبة تصل إلى 60٪ مقارنة مع التقنيات التقليدية التي تتمثل بارتشاف الماء من الكوب.

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وحذرت الرابطة من تقسيم الأقراص الكبيرة إلا بعد قراءة الإرشادات الخاصة بذلك في النشرة الدوائية أو الاستفسار من الصيدلاني، نظرا لأن بعض الأدوية لا تصلح لهذا الأمر.

وأضافت أن تقسيم الأقراص قد يتسبب في انخفاض مفعول الدواء أو قد تترتب عليه آثار جانبية خطيرة.

أما في حالة الكبسولات فيوصي العلماء باستخدام تقنية “الانحناء إلى الأمام” “lean-forward” حيث يتم وضع الكبسولة أيضاً على اللسان قبل أخذ رشفة من الماء، في وضعية إمالة الذقن نحو الصدر والبلع عندما يكون الرأس منحنياً إلى الأمام، وقد زعم الأطباء أن هذا النهج كان أكثر فاعلية بنسبة 88٪ في مساعدة المرضى على ابتلاع الكبسولات.

ونصح الدكتور (والتر هايفيلي)، وهو عالم في الصيدلة السريريةبجامعة هايدلبرغ في ألمانيا، بأن هذا العمل يمكن أن يساعد المرضى الذين يجدون صعوبة في تناول الأدوية على إتمام علاجهم من الوصفات الطبية بشكل كامل، حيث أن حوالي 10٪ من المرضى الذين يعانون من صعوبات في البلع لا يتناولون أدويتهم على الإطلاق .