عروس أميركية تتوقف لمساعدة ضحية حادث سير وهي ترتدي فستان الزفاف

أقدمت عروس أمريكية لمساعدة ضحية حادث سيارة، وهي ترتدي فستان زفافها أثناء ذهابها إلى منزلها بعد انتهاء مراسم الحفل، ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن

العروس راشيل تايلور البالغة من العمر 22 عاما، كانت في الطريق لمنزلها في ولاية مينيسوتا الأميركية بصحبة زوجها بعد انتهاء حفل زفافهما، وصادفا حادث تصادم لثلاث سيارات على أحد الطرق السريعة، فما كان من العروس إلا الخروج من السيارة لمساعدة سيدة من ضحايا هذا الحادث وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض.

وأظهرت بعض الصور راشيل وهي تجلس على الأرض بالفستان، وتحتضن سيدة من الخلف من ضحايا الحادث وتحاول مساعدتها وتهدئتها، والتي كانت تعاني إصابات بالقدم

ومنطقة الفخذ حيث كانت عظامها تظهر جراء الحادث، وظلت راشيل مع السيدة قرابة الـ15 دقيقة وهي تدعمها بعبارات تشجيعية حتى وصول المساعدة الطبية، حيث مدحت الضحية بيترسون، العروس راشيل وأوضحت كيف ساعدتها في الحفاظ على هدوئها وطمأنتها وأنها قد أدت وظيفتها كممرضة على أكمل وجه.

وفي وقت لاحق، شارك الزوج كالفن تايلور 23 عاما منشورا على "فيس بوك" يمدح فعل زوجته وعدم ترددها في مساعدة الآخرين حتى وهي عروس، حيث حصلت العروس

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راشيل التي وصفت بـ"الملاك" قبيل زفافها على شهادة في التمريض من جامعة بيثيل الأمريكية في مجال النساء والتوليد، وهي أيضا على دراية جيدة بتقنيات التعامل والحفاظ على الهدوء في مثل هذه المواقف، وهذا ما دفعها لمساعدة السيدة دون تردد حتى وهي ترتدي فستان زفافها.

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