الكشف عن كمية "الليمون" التي يجب تناولها بشكل يومي

أكد خبراء أنه يجب تناول الليمون بانتظام لما له تأثير إيجابي على الصحية، وفي نفس الوقت نصحوا بعدم تناول كميات كبيرة منه، موضحين أن الليمون يحتوي على الألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المهمة للأداء الطبيعي لجسم الإنسان.

وأضافوا أن الليمون يعتبر وسيلة قوية ضد نزلات البرد وله القدرة على تنشيط وظائف المناعة وتحسين وظائف الدماغ، ووفقا للخبراء، فإن الخصائص المفيدة لليمون تظهر فقط في حال تم تناوله بشكل صحيح، حيث من الكافي تناول عدة دوائر، وهي الكمية المثلى، وفق موقع "med2"، حيث أكدوا أنه لا يجب وضع الليمون في الماء المغلي، وذلك بسبب أنه يفقد جميع خصائصه المفيدة، ومن الأنسب إضافته إلى ماء فاتر تكون درجة حرارته من حرارة الغرفة

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