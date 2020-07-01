القاهرة - لايف ستايل المقادير - الطبقة الأولى : بسكويت دايجستف : 5 حبات (مطحون)

الزبدة : نصف اصبع

القشطة : ملعقة كبيرة - الطبقة الثانية : القشطة : علبة

كريمة الخفق : علبة

كيري : 10 حبات (جبن)

شوكولاتة نيوتيلا : ملعقة كبيرة (أو قطع من الجالكسي)

كريمة : علبة (بودرة)

جيلاتين : ملعقة كبيرة (مذوب في ماء حار) - الطبقة الثالثة : القشطة : علبة

شوكولاتة جالكسي : باكيت الطريقة:

1. اعجني البسكويت مع القشطة والزبدة ورصيها في صينية التشيز كيك وأدخليها الفرن لعدة دقائق. Advertisements 2. اخلطي مكونات الطبقة الثانية وصبيها فوق طبقة البسكويت وأدخلي الصينية للثلاجة مدة ساعتين. 3. ذوبي الشوكولاتة مع علبة القشطة وصبي المزيج فوق الطبقة الثانية بعد أن يبرد تماماً. 4. أدخلي الصينية للثلاجة مدة 3 ساعات قبل التقديم. 5. زيني بحسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت البسكويت بالشوكولات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معمول بالقشطة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الدايجستف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.