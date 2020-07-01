تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك البرتقال بالشوكولاتة

المقادير

- التغليفة : الشوكولاتة : 200 غم (سادة)

كريمة : 225 ميلليليتراً

قشرة البرتقال : حسب الرغبة (مبشور) - الشوكولاتة : 100 غراماً (خام / مقطعة لقطع صغيرة)

- البرتقال : 1 حبة

- البيض : 3 حبات (بحرارة الغرفة)

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- سكر : كوب ونصف

- الزيت : كوب

- دقيق : 2 كوب

- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف الطريقة: 1. في قدر على نار متوسطة، سخّني القليل من الماء حتى يغلي. 2. اثقبي البرتقالة من الوسط بواسطة عود خشبي وأنزليها في القدر، اتركيها لحوالي 10 دقيقة. 3. ارفعي البرتقالة من الماء وافرميها في محضرة الطعام، اتركيها جانباً حتى تبرد. 4. ذوّبي الشوكولاتة بحمام مائي واتركيها جانباً حتى تبرد. 5. في وعاء متوسط الحجم، ضعي البيض، الفانيليا والسكر. 6. اخفقي المكونات حتى تحصلي على مزيج متجانس. 7. أضيفي الزيت، البرتقالة والشوكولاتة مع الاستمرار بالخفق. Advertisements 8. انخلي الدقيق، الكاكاو والبايكنغ باودر وزيديهم إلى الوعاء. 9. قلّبي المزيج بهدوء بواسطة ملعقة خشبية حتى تتداخل المكونات. 10. اسكبي الخليط في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزبدة ومنثورة بالقليل من الدقيق والكاكاو. 11. أدخلي الصينية الى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية واتركيها لحوالي 55 دقيقة حتى ينضج الكيك. 12. اتركي الكيك يبرد لمدة 15 دقيقة ثم اقلبيه في طبق التقديم. 13. لتحضير التغليفة: سخّني الكريمة على نار متوسطة الحرارة واسكبيها فوق قطع الشوكولاتة. 14. حرّكي المكونات حتى تمتزج واتركيها لحوالي ساعة ونصف حتى تجمد. 15. اسكبي التغليفة على وجه الكيك وزيّني بقشور البرتقال. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الكاكاو الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير آيس كريم فانيلا بالشوكولاتة

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