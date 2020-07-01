تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كنافة بالكريمة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مقادير الكنافة : عجينة كنافة : 500 غراماً (شعر)

سمن : كوب ونصف (مذوب) - مقادير حشوة الكريمة : حليب : 2 كوب

النشاء : 4 ملاعق كبيرة

سكر : ملعقة كبيرة

ماء الزهر : ملعقة صغيرة - شيرة : 2 كوب (قطر) الطريقة: 1. لتحضير الكنافة: فتتي الكنافة بأصابع اليد وأضيفي كوب السمن المذوب وافركي الكنافة جيداً بالسمن. 2. وزعي الكنافة في 2 صينية مدورة مقاس 9 إنش ثم أضيفي باقي كمية السمن المذوب فوقها واضغطيها جيداً. Advertisements 3. لتحضير حشوة الكريمة: اخلطي الحليب مع النشا والسكر في قدر على البارد ثم ضعي القدر على النار وحركي باستمرار حتى يبدأ المزيج بالغليان ويصبح قوام الخليط كثيفاً. 4. ازيلي الكريمة عن النار وأضيفي ماء الزهر وحركي واتركيها لتبرد. 5. أدخلي صواني الكنافة للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر. 6. أخرجي الصواني من الفرن وقومي بتوزيع الكريمة بين الكنافة المحمرة. 7. وزعي الشيرة على وجه الكنافة وقدميها ساخنة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الشوفان بالحليب للرجيم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شربات الكنافة المظبوط

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