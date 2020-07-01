تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت الزبدة الشهي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الجبن الكريمي : عبوة (بحرارة الغرفة)

- الزبدة : نصف كوب (بحرارة الغرفة)

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- خليط الكيك الجاهز : عبوة (كيك أصفر)

- سكر البودرة : ربع كوب الطريقة: 1. اخفقي الجبن الكريمي والزبدة بواسطة الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي وناعم. 2. أضيفي البيضة والفانيلا واخفقي. 3. أضيفي خليط الكيك الأصفر واخفقي جيدا حتى تتمازج المكونات. 4. ضعي العجينة في الثلاجة لمدة ساعة. Advertisements 5. سخني الفرن على حرارة 350 درجة وجهزي صينية الفرن وبطنيها بورق الزبدة. 6. اصنعي كرات بحجم حبة الجوز واغمسيها بالسكر البودرة وضعيها بشكل متباعد على الصينية المبطنة بورق الزبدة. 7. أدخلي الصينية للفرن لمدة 12- 15 دقيقة ثم اتركي البسكويت حتى يبرد وقدميه قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة

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