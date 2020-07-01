تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت البسكويت بالشوكولات

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- بسكويت : 4 باكيت (سادة)

- الزبدة : 50 غم (مذوبة)

- شوكولاتة نيوتيلا : كوب

- القشطة : علبة

- جبن كريمي : 8 قطع (مربعات) الطريقة: 1- اطحني البسكويت وضعيه في وعاء. 2- اسكبي فوقه الزبدة وادعكي المكوّنات حتى تتجانس. 3- مدّي مزيج البسكويت في صينية وأدخليها إلى فرن محمّى مسبقاً لحوالي دقيقتين. 4- أخرجي الصينية من الفرن واتركيها جانباً. Advertisements 5- ذوّبي الشوكولاتة ثمّ أضيفي إليها القشطة والجبن. 6- حرّكي جيداً حتى تتجانس المكوّنات ثمّ إدهني بها وجه طبقة البسكويت. 7- أدخلي التارت إلى الثلاجة لساعة على الأقل قبل التقديم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معمول بالقشطة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت الشوفان

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