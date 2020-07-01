القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : كوب ونصف (مكونات التارت)

- الزبدة : 113 غراماً (باردة مقطعة مكعبات، مكونات التارت)

- السكر الناعم : ربع كوب (مكونات التارت)

- الخل : ملعقة كبيرة (مكونات التارت)

- حليب : كوبان (للحشوة)

- سكر : نصف كوب (للحشوة)

- النشاء : 3 ملاعق كبيرة (للحشوة)

- شوكولاتة نيوتيلا : كوب (للحشوة)

- الشوكولاتة : نصف كوب (مفرومة، للحشوة)

- نكهة البندق : ملعقة صغيرة (للحشوة)

- الفراولة : علبة (طازجة للتزيين) الطريقة:

1. تخلط مكونات التارت ما عدا الخل لتصبح كالفتات ويضاف الخل وتكور كعجينة 2. رصيها وافرديها بيديك لتصل كافة الجوانب بقالب قطر حوالي 20-22 سم ويفضل متحرك القعر 3. تخرق بالشوكة وتخبز في فرن على درجة حرارة 175 لتحمر ثم تترك لتبرد تماماً 4. لتحضير الحشوة : إغلي 1 و 3/4 كوب حليب وذوبي النشا بربع الكوب الباقي 5. أضيفي النشا المذوب بربع كوب الماء عندما يغلي الحليب وحركي بسرعة ليسمك Advertisements 6. أضيفي بقية المواد وحركي لتذوب تماماً 7. اتركيها لتبرد تماماً ثم اسكبيها فوق التارت وزيني الطبق بالفراولة 8. اتركيها لتبرد بالثلاجة مدة 5 ساعات على الأقل للحصول على قوام متماسك عند التقطيع والتقديم قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سويسرول الفراولة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت شوكولاتة النوتيلا الشهية بالفراولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.