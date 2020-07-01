تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت الأناناس بجوز الهند

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : كوب وثلث

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ثلث كوب

- حليب : 3 ملاعق كبيرة

- أناناس : علبة (مفروم)

- سكر : ربع كوب

- النشاء : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- جوز الهند : ربع كوب الطريقة: سخني الفرن على حرارة 400 درجة.

اخلطي الطحين مع الملح في وعاء.

أضيفي الزيت والحليب وحركي حتى تتكون عجينة طرية.

مدي العجين على سطح مرشوش طحين لسماكة متوسطة وضعيها بصينية التارت وأدخليها الفرن لمدة 5 دقائق ثم ازيلها من الفرن واتركيها لتبرد.

اخلطي الأناناس مع السكر والنشا في قدر على نار متوسطة حتى يبدأ المزيج بالغليان وحركي لمدة دقيقتين حتى يصبح الخليط كثيفاً.

وزعي المزيج فوق عجينة التارت المخبوزة، ثم أدخليها الفرن لمدة 20 دقيقة.

ازيلي الصينية من الفرن ووزعي جوز الهند وأعيديها للفرن لمدة 10 دقائق حتى تتحمر وتصبح ذهبية.

ازيلي التارت من الفرن واتركيه ليبرد وقدميه دافئاً أو بارداً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي الأناناس تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير التوت بالليمون

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