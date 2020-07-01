تعرفي على طريقة إعداد وتحضير آيس كريم فانيلا بالشوكولاتة

المقادير

- كريمة : كوب ونصف (سائلة)

- حليب مركز محلى : علبة

- الشوكولاتة : كوب (مبروشة)

- سيرب : حسب الرغبة (سيرب الشوكولاتة / للتزيين) الطريقة: 1. ضعي الكريمة السائلة في وعاء الخلط، واخلطي باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتكاثف الكريمة. 2. أضيفي علبة الحليب المكثف المحلى، وحركي. 3. صبي الخليط بوعاء محكم الإغلاق، ثم أضيفي كوب الشوكولاتة المبروشة، وحركي حتى تتوزع داخل خليط الآيس كريم. Advertisements 4. ضعي القليل من سيرب الشوكولاتة، وغطي الوعاء، وأحكمي إغلاقه، ثم أدخلي الوعاء للبراد (الفريزر) لمدة 5 ساعات على الأقل. 5. طريقة التقديم: ضعي كرات الآيس كريم بالأكواب الخاصة، وزيني بسيرب الشوكولاتة بحسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة باللوز والزبادي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك جوز الهند بالكريمة لضيافة عيد مميزة

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