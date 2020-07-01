تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حبوب بالمكسرات

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- القمح : كيلو (مقشور)

- حليب : 4 كيلو

- سكر : حسب الرغبة

- مستكة : قطرتان

- ماء الزهر : 2 ملعقة صغيرة

- مكسرات : حسب الرغبة (جوز الهند وفستق حلبي وزبيب أو أي نوع من المكسرات / للتزيين) الطريقة: ننقع القمح مدة يوم كامل ثم نضعه على نار هادئة حتى تنضج وبدون تحريك أبداً.

بعد ما تنضج نضع نصف كمية القمح ونضربها بالخلاط ونترك نصف التاني كما هو.

نخلط الصنفين الذي ضربنا بالخلاط والعادي.

ونضيف حليب وكل كوب قمح نضيف له كأسين حليب.

ونقوم بالتحريك المستمرة للقمح والحليب حتى يبدأ بالغليان.

في أثناء ذلك نضيف السكر (طبعا حسب الرغبة بس الأفضل تخلو حلاتو ظاهرة لأن لما بتبرد بتقل حلاتو) ونضيف قطرتين أو ثلاث قطرات مستكة ومعلقتين صغار ماء زهر.

نقوم بسكب الحبوب في الزبادي وهو ساخن مباشرة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المفروكة اللبنانية بالقشطة والمكسرات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الموز بحليب اللوز للرجيم

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