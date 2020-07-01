تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أم علي بالكرواسون

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- الكرواسان : 6 حبات (بنكهة الزبدة / جاهز)
- لوز : نصف كوب (مجروش)
- الجوز : نصف كوب (مجروش)
- جوز الهند : ربع كوب (مبشور)
- زبيب : ربع كوب
- الزبدة : ملعقة كبيرة (مذوّبة)
- حليب : 3 اكواب (سائل)
- سكر : نصف كوب
- كريمة : نصف كوب (مخفوقة)
- فستق حلبي : ربع كوب (مجروش / للتزيين)
الطريقة:
1- حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
2- قطّعي الكرواسون إلى قطع صغيرة الحجم وضعيها في وعاء كبير.
3- أضيفي إلى الوعاء اللوز، الجوز، الزبيب، جوز الهند والزبدة ثمّ اخلطي جيداً بيديك حتى تمتزج المكوّنات.
4- في قدر، اسكبي الحليب وضعيه على نار متوسطة حتى الغليان.
5- أضيفي السكر فوق القدر وحرّكي حتى يذوب ثمّ أطفئي النار.
6- اسكبي القليل من مزيج الحليب في طبق زجاجيّ مقاوم للحرارة.
7- وزّعي نصف كمية خليط الكرواسون في الطبق.
8- اسكبي نصف كمية الحليب فوق مزيج الكرواسون.
9- أضيفي كمية الكرواسون المتبقية ثمّ اسكبي كمية الحليب المتبقية على وجه الطبق.
10- امرغي الكريمة المخفوقة على كلّ الطبق.
11- أدخلي الطبق إلى الفرن لـ20 دقيقة ثمّ ضعيه تحت شواية الفرن لـ5 دقائق إضافيّة حتى يكتسب وجه الطبق لوناً ذهبياً.
12- زيّني طبق أم علي بالمكسرات بحسب رغبتك وقدّميها ساخنة.
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