تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أم علي بالكرواسون

المقادير

- الكرواسان : 6 حبات (بنكهة الزبدة / جاهز)

- لوز : نصف كوب (مجروش)

- الجوز : نصف كوب (مجروش)

- جوز الهند : ربع كوب (مبشور)

- زبيب : ربع كوب

- الزبدة : ملعقة كبيرة (مذوّبة)

- حليب : 3 اكواب (سائل)

- سكر : نصف كوب

- كريمة : نصف كوب (مخفوقة)

- فستق حلبي : ربع كوب (مجروش / للتزيين)

الطريقة:

1- حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

2- قطّعي الكرواسون إلى قطع صغيرة الحجم وضعيها في وعاء كبير.

3- أضيفي إلى الوعاء اللوز، الجوز، الزبيب، جوز الهند والزبدة ثمّ اخلطي جيداً بيديك حتى تمتزج المكوّنات.

4- في قدر، اسكبي الحليب وضعيه على نار متوسطة حتى الغليان.

5- أضيفي السكر فوق القدر وحرّكي حتى يذوب ثمّ أطفئي النار.

6- اسكبي القليل من مزيج الحليب في طبق زجاجيّ مقاوم للحرارة.

7- وزّعي نصف كمية خليط الكرواسون في الطبق.

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8- اسكبي نصف كمية الحليب فوق مزيج الكرواسون.

9- أضيفي كمية الكرواسون المتبقية ثمّ اسكبي كمية الحليب المتبقية على وجه الطبق.

10- امرغي الكريمة المخفوقة على كلّ الطبق.

11- أدخلي الطبق إلى الفرن لـ20 دقيقة ثمّ ضعيه تحت شواية الفرن لـ5 دقائق إضافيّة حتى يكتسب وجه الطبق لوناً ذهبياً.

12- زيّني طبق أم علي بالمكسرات بحسب رغبتك وقدّميها ساخنة.

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