تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة بتغليفة النوتيلا

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البيض : 2 حبة

- سكر : 2 كوب

- حليب : كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- الماء : كوب (مغلي)

- بودرة الكاكاو : ثلاث أرباع الكوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- طحين : 2 كوب

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- شوكولاتة نيوتيلا : حسب الرغبة (للتغليفة) الطريقة: اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والبيكنج صودا والكاكاو في وعاء.

اخفقي البيض مع الزيت والسكر جيداً حتى يصبح المزيج هشاً.

أضيفي اللبن الزبادي والفانيلا والحليب واخفقي.

أضيفي مزيج الطحين والكاكاو بالتناوب مع الماء المغلي مع استمرار الخفق حتى تتجانس المكونات.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين وصبي مزيج الكيك فيها.

أدخلي الكيك للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة حتى ينضج الكيك.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم انقليه لطبق التقديم.

وزعي النوتيلا على الكيك وزينيه وقدميه. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الشوفان بالحليب للرجيم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الكاكاو الخفيف

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