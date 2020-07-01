تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفراولة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الفراولة : 4 اكواب (مقطعة إلى شرائح)

- دقيق : كوبان ونصف

- كريمة : 2 كوب (ثقيلة ومخفوقة)

- البيض : 1 حبة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : 2 ملعقة صغيرة

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- دهن : ثلث كوب

- لبن : 175 ملليلتراً

- ملح : رشّة الطريقة: نخلطُ الفراولة مع نصف كوب من السكر، ونتركها جانباً.

نسخن الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، وندهن قالب كيك بالزبدة ورشة دقيق.

نخلط الدقيق مع السكر، والملح، والبيكنج صودا، والبيكنج باودر في طبق.

نضيف الدهن، ونضرب المكوِّنات، ليصبحَ قوامها مثل قوام الفتات الخشن.

نضيف البيضة المخفوقة واللبن ونضرب المكونات مجدداً للحصول على عجينة متجانسة.

نفردُ خليط الكيك في الصينية ونخبزه 20 دقيقةً أو حتى يصبح لونه ذهبياً وينضج الكيك.

نتركُ الكيك فوق رف شبكي حتى يبرد.

نقطعُ الكيك إلى نصفين ونضع نصف كمية الفراولة والكريمة المخفوق على الطبقة الأولى من الكيك.

ونضعُ الطبقة الثانية من الكيك، وتزيين الوجه بالفراولة والكريمة المتبقيةكيكة الفراولة Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الفراولة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك جوز الهند بالكريمة لضيافة عيد مميزة

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