تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أصابع الجبنة المقرمشة بالثوم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (غير مملحة بحرارة الغرفة)

- جبنة شيدر : 3 أكواب ونصف (بحرارة الغرفة مبشورة)

- روزماري : ملعقة كبيرة (مفروم)

- طحين : كوبان

- الفلفل الحار : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ملعقتان صغيرتان

- ملح : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة الطريقة: 1. سخني الفرن على حرارة 375 درجة و بطني صينية الفرن بورق الزبدة. 2. في وعاء اخفقي الزبدة والجبنة المبشورة على سرعة متوسطة وأضيفي الروزماري. 3. في وعاء آخر اخلطي الطحين مع الفلف الحار والثوم والملح. 4. أضيفي خليط الطحين لخليط الزبدة والجبنة وحركي حتى تتكون عجينة. Advertisements 5. إفردي العجينة على سطح مرشوش طحين وقطعي العجين إلى أصابع (شرائح). 6. ضعي العجين المقطع في الصينية المبطنة واخبزيها بالفرن لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر وتتقرمش و قدميها قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سباجيتي بالدجاج والزبدة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالثوم وجبن البارميزان

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