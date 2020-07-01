تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة البصل الفرنسية السهلة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : نصف كوب

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- البصل : 8 حبات (كبير الحجم/ مقطع شرائح)

- مرق : 4 اكواب (أو ماء)

- أعشاب : ملعقة صغيرة (مجففة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الخبز الفرنسي : 4 شرائح

- جبنة البروفولون : 4 شرائح

- الجبنة السويسرية : 2 شريحة

- جبنة بارميزان : ربع كوب (مبشورة) الطريقة: 1. سخني الزبدة وزيت الزيتون على نار متوسطة في قدر عميق. 2. أضيفي البصل وقلبي حتى يصبح طري وشفافا وتأكدي من عدم تغير لونه للبني. 3. أضيفي المرق والأعشاب المجففة وتبلي بالملح والفلفل الأسود واتركيه لمدة 30 دقيقة على النار حتى يغلي. 4. سخني شواية الفرن لعمل الخبز والشوربة. Advertisements 5. وزعي الشوربة بأطباق فرن عميقة مناسبة وضعي على كل طبق شريحة من الخبز وشريحة من جبن البروفولون ونصف شريحة من الجبن السويسري ورشة جبن بارميزان وأدخليها للشواية حتى تذوب الجبن وتظهر الفقاقيع وتصبح ذهبية اللون. 6. قدميها ساخنة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز المشخول بالبصل تعرفي ع اعداد وتحضير شرائح الباذنجان بالجبنة

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