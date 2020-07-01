تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الستيك المشوي مع البهارات

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- صدر اللحم البقري : 3 شرائح (متساوية)

- السكر البني : نصف كوب

- بابريكا : ربع كوب

- فلفل أسود : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة كبيرة

- بودرة الفلفل الحار : ملعقة كبيرة

- مسحوق الثوم : ملعقة كبيرة

- مسحوق البصل : ملعقة كبيرة

- بودرة الفلفل الأحمر : ملعقة كبيرة الطريقة: 1. تمزج جميع المكوّنات جيداً، باستثناء اللحم، وتدع في الهواء لمدة 10 دقائق.

2. يبهّر اللحم بها بشكل جيد، ويوضع في الثلاجة لمدة ساعتين، ثم تخرج وتشوى حتى يصبح لونها مائلاً إلى البني الغامق Advertisements قد يهمك أيضا: تعرف علي طريقة تحضير كرات اللحم بالفلفل للرجيم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالبابريكا

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