تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الروبيان لرجيم مثالي

المقادير

- الزنجبيل : شريحة (شريحة صغيرة / طازج)

- الجزر : 1 حبة (حبة صحيحة)

- برش ليمون : نصف ملعقة صغيرة

- ورق غار : 2 ورقة

- الروبيان : 500 غراماً (متوسّط الحجم، مُقشرًا ومُنظّفًا)

- المايونيز : ملعقتان كبيرتان (للصلصة)

- الكاتشاب : 4 ملاعق كبيرة (للصلصة)

- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان (للصلصة)

- صلصة حارة : ملعقة صغيرة (جاهزة / للصلصة)

- صلصة تشيلي الحلوة : ملعقتان كبيرتان (جاهزة / للصلصة)

- ملح : رشّة (للصلصة)

- فلفل أسود : 4 حبات (حبّ صحيح / للصلصة)

- خس : كوبان (مفروم / للتقديم)

الطريقة:

1. في قدرٍ حاوية الماء المغلي، يُضاف كلّ من الزنجبيل والجزر وبشر الليمون والغار، فالروبيان، وذلك لثلاث دقائق على النار. ثم، يُصفّى الروبيان، ويوضع في وعاء حاوٍ الماء المثلّج، ويُترك جانبًا.

2. لإعداد الصلصة: في وعاء صغير، يُخلط كلّ من الـ"مايوينز" والـ"كاتشاب" وعصير الليمون الحامض والصلصة الحارّة وصلصة "تشيلي" الحلوة، ويُنثر الملح والفلفل.

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3. طريقة التقديم: في أكواب صغيرة فردية، يوضع مقدار من الخس المفروم، فكمّ من الروبيان، مع ملعقة كبيرة من الصلصة لكل كوب. ويقدّم باردًا.

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