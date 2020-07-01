تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطّ المشوي

المقادير

- البط : 2 كيلو ونصف (بطّة كاملة)

- بهارات صينية : 10 غم (بودرة البهارات الخمس الصينيّة، جاهزة)

- ملح : 20 غراماً

- مرق دجاج : 10 غم (بودرة)

- دبس الرمان : 50 غم

- الماء : 500 مل (ماء نقي)

الطريقة:

1. بعد نزع الريش عن البطّة، والتخلّص من الأمعاء، تُغسل بالماء جيّدًا، ثمّ تُدعك بالملح والدقيق من الداخل والخارج، وتُدع لنصف ساعة حتى ترتاح. ثمّ، تُشطف بالماء جيّدًا، وتُنقع في قدر حاوية الماء المضاف إليه عصير حبة من الليمون الحامض وربع كوب من الخل لربع ساعة. ثمّ، تُشطف مجدّدًا بالماء النظيف. وكلّما كدر لون الماء جرّاء دم البطة، يُستبدل ماء نظيف بالماء الوسخ، وتُعاد الكرّة، حتى تنظف البطّة تمامًا. تُجفّف البطّة باستخدام فوطة مطبخ نظيفة، مع التأكد من زوال كل السوائل منها بشكل تام. ثمّ، يتمّ التخلّص من الدهون، وذلك بعمل ثقوب عدة على جلد البطة بالشوكة، وبالتالي عند طهوها بشكل بطيء ستذوب الدهون وتخرج من الثقوب وتترسّب في أسفل صينية الطهي.

2. يُخلط الماء ودبس الرمّان معًا، وبواسطة الفرشاة يدهن هذا الخليط على كامل البطة، حتى يجفّ، أي لحوالى عشر دقائق، مع ملاحظة أن جلد البطّة أمسى لزجًا.

3. مجدّدًا، وبواسطة الفرشاة يدهن الكّم الباقي من خليط الماء ودبس الرمّان على كامل البطّة، كما تدعك بالملح وببودرة البهارات الصينيّة.

4. تُعلّق البطّة لليلة (أو لساعتين على الأقلّ)، وذلك حتى تتخلّص من سوائلها.

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5. يُسخّن الفرن على حرارة 170 درجة مئويّة.

6. تُطهى البطة في الفرن، وذلك لثمانين دقيقة. وحين تنضج، تُقطّع إلى شرائح، وتُلفّ بخبز المرقوق، مع الخيار وبصل الربيع وصلصة هويسن.

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