تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينيّة الكفتة مع البطاطس والبندورة

المقادير

- لحم مفروم : 1 كيلو (مفروم فرما ناعما)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مبشور)

- البقدونس : نصف كوب (مفروم فرما ناعما)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بهار اللحم : ربع ملعقة صغيرة

- البطاطس : 3 حبات (متوسّطة الحجم / مُقطّعة إلى شرائح سميكة)

- بندورة : 5 حبات (متوسّطة الحجم / مُقطّعة إلى شرائح سميكة)

- مرق اللحم : كوبان (للصلصة)

- معجون الطماطم : ملعقتان كبيرتان (للصلصة)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة (للصلصة)

- ملح : ملعقة صغيرة (للصلصة)

- بهارات مشكلة : ملعقة كبيرة (للصلصة)

الطريقة:

1. في طبق عميق، يُضاف اللحم والبصل والبقدونس والملح والفلفل وبهار اللحم، مع تقليب اللحم بأطراف أالصابع، والدعك بقوّة، ليختلط مع المكوّنات الأخرى.

2. يُغطّى الطبق، ويُحفظ في البرّاد لساعة.

3. تُشكّل الكفتة على هيئة أقراص صغيرة متساوية ومتناسقة في الشكل.

4. لإعداد الصلصة: في كوب عميق، يُضاف كلّ من المرق والمعجون والزيت والملح والبهار، مع التقليب.

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5. تُرتّب أقراص الكفتة في صينيّة الفرن بصورة مائلة، وبالتبادل مع شرائح البطاطس والبندورة. ثمّ، تُوزّع الصلصة على الكفتة والخضراوات، ويُغطّى الطبق بقطعة من الـ"ألومينيوم".

6. تطهى صينيّة الكفتة في الفرن لأربعين دقيقة، مع ملاحظة نضوج اللحم التام. وتُقدّم مع الأرز بالشعيرية، أو الخبز العربي.

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