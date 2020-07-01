القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- بهارات : ملعقة كبيرة (مشكّلة)
- ملح : ملعقتان صغيرتان
- الفلفل الأسود : نصف ملعقة صغيرة
- بابريكا : ملعقة صغيرة
- أوريغانو : ملعقة كبيرة (المجفّف)
- ريحان : ملعقة كبيرة (الحبق المجفّف)
- القرفة : ملعقة صغيرة
- البطاطس : 6 pcs (المقطّعة إلى شرائح)
- لحم الموزات : 4 pcs
- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان
- البصل : 2 pcs (المفروم)
- الثوم : 4 pcs (المقطّع إلى شرائح)
- بندورة : 4 pcs (المقشّرة والمفرومة)
- الماء : كوبان
الطريقة:
1-يثبت الرف الشبكي الأوسط في الفرن، الذي يسخّن على حرارة 180 درجة مئوية.ويحضّر طبق فرن مناسب، للتقديم.
2 -يضاف كلّ من البهارات المشكّلة والملح والفلفل الأسود و"البابريكا" و"الأوريغانو" والقرفة في طبق، مع التقليب لتختلط، ثم تقسم إلى نصفين.
3- توضع البطاطس، في طبق الفرن، وتنثر نصف كميّة البهارات عليها.
4- تنثر الكميّة الباقية من البهارات، على اللحم الموزات.
5- يسخّن الزيت في مقلاة، تشوّح الموزات على جوانبها لتصبح بنيّة. ثم، توضع فوق البطاطس، في طبق الفرن.
6- يوضع، في المقلاة عينها، البصل والثوم، ويشوّحان ليذبلا قليلاً.ثم، تضاف البندورة ويسكب الماء.ويوزّع هذا الخليط فوق اللحم الموزات.ويغلّف طبق الفرن، بورق "الألومينيوم".
7 -يطهى الطبق في الفرن لساعة ونصف الساعة.ثم، يبعد "الألومينيوم"، قبل إخراج الطبق ببضع دقائق، وذلك ليتحمّر قليلاً.ويقدّم ساخناً.
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سجق بالبصل والخضار
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات البطاطس بالدجاج والأعشاب
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية الموزات والبطاطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.