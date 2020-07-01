تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية الموزات والبطاطس

المقادير

- بهارات : ملعقة كبيرة (مشكّلة)

- ملح : ملعقتان صغيرتان

- الفلفل الأسود : نصف ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- أوريغانو : ملعقة كبيرة (المجفّف)

- ريحان : ملعقة كبيرة (الحبق المجفّف)

- القرفة : ملعقة صغيرة

- البطاطس : 6 pcs (المقطّعة إلى شرائح)

- لحم الموزات : 4 pcs

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- البصل : 2 pcs (المفروم)

- الثوم : 4 pcs (المقطّع إلى شرائح)

- بندورة : 4 pcs (المقشّرة والمفرومة)

- الماء : كوبان

الطريقة:

1-يثبت الرف الشبكي الأوسط في الفرن، الذي يسخّن على حرارة 180 درجة مئوية.ويحضّر طبق فرن مناسب، للتقديم.

2 -يضاف كلّ من البهارات المشكّلة والملح والفلفل الأسود و"البابريكا" و"الأوريغانو" والقرفة في طبق، مع التقليب لتختلط، ثم تقسم إلى نصفين.

3- توضع البطاطس، في طبق الفرن، وتنثر نصف كميّة البهارات عليها.

4- تنثر الكميّة الباقية من البهارات، على اللحم الموزات.

5- يسخّن الزيت في مقلاة، تشوّح الموزات على جوانبها لتصبح بنيّة. ثم، توضع فوق البطاطس، في طبق الفرن.

6- يوضع، في المقلاة عينها، البصل والثوم، ويشوّحان ليذبلا قليلاً.ثم، تضاف البندورة ويسكب الماء.ويوزّع هذا الخليط فوق اللحم الموزات.ويغلّف طبق الفرن، بورق "الألومينيوم".

7 -يطهى الطبق في الفرن لساعة ونصف الساعة.ثم، يبعد "الألومينيوم"، قبل إخراج الطبق ببضع دقائق، وذلك ليتحمّر قليلاً.ويقدّم ساخناً.

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