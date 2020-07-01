تعرفي على طريقة إعداد وتحضير موزات الغنم مع القرع

المقادير

- البصل : 2 حبة (كبير الحجم / مفروم فرما ناعما)

- الثوم : فصّان (مفروم فرما ناعما)

- زيت الذرة : 4 ملاعق كبيرة

- لحم موزات الغنم : 2 قطعة

- الجزر : 4 حبات (متوسط الحجم / مُقطّع إلى مكعبات)

- البطاطس : 2 حبة (متوسطة الحجم / مُقطعّة إلى مكعبات)

- القرع : 300 غراماً (القرع العسلي، مُقطّع إلى مكعبات)

- دبس الطماطم : ملعقتان كبيرتان (ربّ)

- دبس الفليفلة : ملعقتان كبيرتان

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- بهارات مشكلة : حسب الرغبة

- الكزبرة : حسب الرغبة (بودرة)



الطريقة:

1. يُصبّ زيت الذرة في قدر كبيرة الحجم على النار، ويُضاف البصل والثوم، مع التقليب لدقيقة.

2. ثمّ، يضاف اللحم، مع التقليب، حتى يحمر من جوانبه.

3. بعدها، يضاف الجزر والبطاطس والقرع للمزيج، وتطهى المكوّنات لدقائق حتى ملاحظة نضوجها بصورة نصفيّة. ثمّ، يُسكب دبس البندورة ودبس الفليفلة.

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4. يُغمر الخليط بالماء الساخن، ويطهى بعد نثر الملح والفلفل والبهارات المشكلة والكزبرة البودرة، وذلك حتى ملاحظة أن الماء يبقبق، وتتصاعد رائحة البهارات.

5. يُنقل الخليط إلى وعاء مشغول من الفخّار، ويُطهى في الفرن لساعة و25 دقيقة، على حرارة 180 درجة مئوية. ويُقدّم الطبق ساخنًا، ومُزيّنًا بالبروكولي.

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