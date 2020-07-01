تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بولينيز بالدجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير - زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الكرفس : عود (مفروم)

- الجزر : 2 حبة (مقشر ومفروم صغير)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- صدر الدجاج : 500 غراماً (مفروم)

- صلصة طماطم : 3 ملاعق كبيرة

- الخل : ربع كوب

- حليب : ثلاث أرباع الكوب

- بندورة : علبة (مقشرة ومهروسة)

- المعكرونة : عبوة (النوع المفضل لديك)

- جبنة بارميزان : ربع كوب (مبشورة / للتقديم)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: 1. سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة وأضيفي البصل والكرفس والجزر وقلبي. 2. أضيفي الملح والفلفل وقلبي لمدة 7 دقائق. 3. أضيفي الدجاج المفروم وقلبي المزيج لمدة 5 دقائق أخرى. 4. أضيفي صلصة البندورة والخل و اتركي المزيج حتى يغلي لمدة دقيقتين. Advertisements 5. أضيفي الحليب والبندورة المعلبة وخففي الحرارة واتركي المزيج على النار لمدة 15 دقيقة حتى ينضج ويتكثف. 6. اسلقي المكرونة حسب التعليمات على العبوة وصفيها واتركيها جانبا. 7. ضعي المكرونة في طبق التقديم ووزعي الدجاج مع الصلصة وانثري الجبن البارميزان وقدميه. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالطماطم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ايدام البازيلا والجزر باللحم

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