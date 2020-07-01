شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسباب المختلفة لفقدان حاسة الشم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدان حاسة الشم سواء جزئي أو كلي له أسباب عديدة، يمكن أن تؤدي الحالات الشائعة التي تهيج بطانة الأنف ، مثل الحساسية أو البرد ، إلى فقدان الشم المؤقت، يمكن أن تتسبب الحالات الأكثر خطورة التي تؤثر على الدماغ أو الأعصاب ، مثل أورام الدماغ أو صدمة الرأس ، في فقد الرائحة بشكل دائم، الشيخوخة تسبب في بعض الأحيان فقدان الشم، كما أن الاصابه بفيروس كورونا قد تؤدى الى فقدات الشم.

قد لا يتمكن الأشخاص المصابون بفقدان الشم من تذوق الأطعمة تمامًا وقد يفقدون الاهتمام بالأكل، هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن أو سوء التغذية يمكن أن يؤدي الأنيميا أيضًا إلى الاكتئاب لأنه قد يضعف قدرة المرء على شم أو تذوق الأطعمة الممتعة.

أسباب فقدان حاسة الشم

غالبًا ما يحدث فقدان الشم بسبب التورم أو الانسداد في الأنف مما يمنع الروائح من الوصول إلى الجزء العلوي من الأنف، يحدث فقدان الشم أحيانًا بسبب مشكلة في النظام ترسل إشارات من الأنف إلى الدماغ.

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الأسباب الرئيسية لفقدان الشم

تهيج الأغشية المخاطية المبطنة للأنف يمكن أن ينتج ذلك عن التهابات الجيوب الأنفية، نزلات البرد، التدخين، الانفلونزا ، الحساسية (التهاب الأنف التحسسي)، احتقان مزمن لا علاقة له بالحساسية (التهاب الأنف غير التحسسي)، البرد هو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان الشم الجزئي والمؤقت في هذه الحالات ، سيختفي فقدان الشم من تلقاء نفسه.

انسداد الممرات الأنفية

يمكن أن يحدث فقد الرائحة إذا كان هناك شيء ما يمنع مرور الهواء إلى الأنف قد يشمل ذلك:

أورام، الاورام الحميدة، تشوهات العظام داخل الأنف أو الحاجز الأنفي، تلف الدماغ أو الأعصاب

هناك مستقبلات داخل الأنف ترسل المعلومات من خلال الأعصاب إلى الدماغ يمكن أن يحدث فقدان الشم في حالة تلف أي جزء من هذا المسار هناك العديد من الحالات التي يمكن أن تسبب هذا الضرر ، بما في ذلك كبار السن، مرض الزهايمر، أورام الدماغ، مشاكل هرمونية، الغدة الدرقية، الأدوية ، بما في ذلك بعض المضادات الحيوية وأدوية ارتفاع ضغط الدم، تصلب متعدد، مرض الشلل الرعاش، فصام، الصرع، داء السكري، التعرض للمواد الكيميائية التي تحرق داخل الأنف، إصابة الدماغ أو الرأس، جراحة الدماغ، سوء التغذية ونقص الفيتامينات، علاج إشعاعي، سكتة دماغية، في حالات نادرة ، يولد الناس بدون حاسة الشم بسبب حالة وراثية.