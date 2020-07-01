تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا الدجاج بصلصة البستو

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- السميد : ربع كوب

- عجينة البيتزا : مقدار

- صلصة البيستو : ربع كوب (الجاهزة)

- جبن موزاريلا : كوبان (مبشورة)

- جبن الريكوتا : كوب

- الدجاج : كوب (مسلوق و مفروم)

- البندورة الكرزية : كوب (مقطعة أنصاف) الطريقة: 1. سخني الفرن على حرارة 450 درجة. 2. جهزي صينية البيتزا بدهنها بزيت الزيتون. 3. رشي السميد على سطح ومدي عجينة البيتزا وضعي العجينة في الصينية. Advertisements 4. وزعي صلصة البستو فوق العجين و جبن الموزاريلا وجبن الريكوتا والدجاج والبندورة الكرزية. 5. أدخلي الصينية الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج و تصبح العجينة ذهبية وتذوب الجبنة وقدميها ساخنة قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج المشوي بالكيس الحراري تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باستا بانيه بالموزاريلا

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