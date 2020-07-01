تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لحم مقرمش مع السمسم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزيت النباتي : كوب

- الستيك : 500 غراماً (مقطع شرائح)

- النشاء : 4 ملاعق كبيرة

- الصويا صوص : ربع كوب (لتحضير الصوص)

- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان (لتحضير الصوص)

- خل الأرز : ملعقتان كبيرتان (لتحضير الصوص)

- الثوم : فصّان (مهروس / لتحضير الصوص)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مبشور / لتحضير الصوص)

- زيت السمسم : ملعقة صغيرة (لتحضير الصوص)

- السمسم : ملعقة كبيرة (لتحضير الصوص)

- البصل الأخضر : عود (لتحضير الصوص) الطريقة: 1. سخني الزيت في قدر على النار المتوسطة. 2. اخلطي الستيك مع النشا ثم انفضيه واقليه بالزيت حتى يتحمر وانقليه لطبق على ورق المطبخ. 3. في قدر على النار اخلطي الصويا صوص وعصير البرتقال و السكر البني و الخل و الثوم والزنجبيل وزيت السمسم وقلبي لمدة دقيقتين حتى يتكاثف المزيج. Advertisements 4. أضيفي السيتك المقلي للمزيج وقلبي. 5. اسكبي الخليط في طبق التقديم ورشي السمسم على الوجه والبصل الأخضر. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك الدجاج بصوص الليمون

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