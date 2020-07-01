تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خلطة الدجاج بالزيتون والليمون

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- صدر الدجاج : مكعبات (أو دجاجة)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة

- الكركم : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الثوم : 3 فصوص

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- الزعفران : رشّة (شعيرات)

- الليمون المخلل : نصف حبة

- البصل : 1 حبة

- عصير الليمون : 1 حبة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- الزيتون : كوب الطريقة: نقطع البصل والثوم و لبّ الليمون المخلل ونحتفظ بالقشرة للتزيين.

نضيف التوابل كلها وزيت الزيتون.

نضيف الدجاج حتى يتشرب الخلطة لمدة ساعتين على الأقل.

يطبخ الدجاج في قدر أو طاجن فخار إذا كان متوفر لديك.

يزين بالزيتون وقشر الليمون المخلل والقليل من الكزبرة والبقدونس بحسب الرغبة Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبة الدجاج المقلية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تغميسة الزيتون الأسود

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